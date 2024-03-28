Üye Girişi
Haberler

Xiaomi Redmi Note 13 Turbo Tasarımı Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xiaomi, yakın zamanda küresel olarak piyasaya sürdüğü Redmi Note 13 serisini yeni bir model ile genişletecek. Markanın ana vatanı Çin'de tanıtılacak Redmi Note 13 Turbo adlı bu model, merakla bekleniyor. Şimdiye kadar hakkında bir çok iddia ortaya atıldı. Son olarak cihaz, kanlı canlı görüntülendi. İşte Redmi Note 13 Turbo tasarımı…

İddia edilen Redmi Note 13 Turbo tasarımı

Daha önce yaşanan sızıntılar ile birlikte Redmi Note 13 Turbo'nun Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacağı öğrenildi. Bu bağlamda modelin amiral gemilerine kafa tutacağını söyleyebiliriz. Kısa süre önce ortaya çıkan görüntüyle birlikte telefonun tasarımı da ortaya çıktı.

Redmi markasının Genel Müdürü Thomas Wang, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Wang, bu videoda adı bilinmeyen bir telefon ile ilgili konuşuyor. Bu telefonun ise Redmi Note 13 Turbo olduğu iddia ediliyor.

vivo, bataryası 45 saat giden bütçe dostu kulaklıklarını tanıttı!

Fotoğrafa baktığımızda Redmi Note 13 Turbo'nun delikli bir ekrana sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu noktada tahminler, ekranın OLED türünde olduğu yönünde. Bununla birlikte çıkıntılı bir güç tuşu da göze çarpıyor.

Çin'de Redmi Note 13 Turbo adıyla karşımıza çıkacak akıllı telefonun küresel olarak POCO F6 Pro adıyla nisan veya mayıs ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın Türkiye topraklarına gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor fakat bu noktada beklentiler yüksek. Eğer ülkemizde de satışa sunulursa, POCO kataloğunda yer alacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Redmi Note 13 Turbo modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Xiaomi Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Talip Aşık kimdir? Zafer Partisi Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Talip Aşık kaç yaşında, nereli? Cemil Kurt kimdir? CHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Kaç yaşında, nereli? Tahsin Akdeniz kimdir? CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Tahsin Akdeniz Kaç yaşında, nereli? Mehmet Kavallı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Erzin Belediye Başkan adayı Mehmet Kavallı kaç yaşında, nereli? Kazım Yalçın kimdir? Zafer Partisi Hatay- Dörtyol Belediye Başkan adayı Kazım Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhittin Tamer Özdemir kimdir? Zafer Partisi Hatay- Belen Belediye Başkan adayı Muhittin Tamer Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Burak Gürbüz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Mehmet Burak Gürbüz kaç yaşında, nereli? Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi? Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title