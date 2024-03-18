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Xiaomi Redmi Note 13 Turbo'nun İşlemcisi ve Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

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Xiaomi, Redmi Note 13 ailesine eklemek için Redmi Note 13 Turbo üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Cihazın işlemcisi ve potansiyel çıkış tarihi hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Xiaomi, geçen sene Çin'de ve kısa bir süre önce de globalde tanıttığı Redmi Note 13 ailesine bir model daha eklemek için kolları sıvadı. Çinli marka bu kapsamda bir süredir Redmi Note 13 Turbo üzerinde çalışmalarını sürdürürken, son gelen raporlar akıllı telefonun işlemcisini ve potansiyel çıkış tarihini ortaya koyuyor.

Redmi Note 13 Turbo işlemcisi ve tanıtım tarihi ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu, Redmi Note 13 Turbo modelinin Çin'e özel olacağını iddia etti. Ancak bu globale gelmeyeceği şeklinde yorumlanmamalı. Zira kaynağa göre cihaz, POCO F6 ismiyle nisan ya da mayıs ayında globalde de tanıtılacak. Burada bir yeniden markalanma durumu söz konusu ve iki telefonun tasarımları farklı olsa da teknik özellikleri tamamen aynı olacak.

Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Redmi Note 13 Turbo'nun Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alacağını iddia etse de son dönemde gelen sızıntılar Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi üzerine yoğunlaşıyor. Şu an için yonga setiyle ilgili net detaylar olmasa da mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ün hız aşırtmalı bir versiyonu olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 13 serisinin teknik özellikleri şöyle;

ÖzelliklerRedmi Note 13 Pro+ 5GRedmi Note 13 Pro 5GRedmi Note 13 ProRedmi Note 13 5GRedmi Note 13Ekran6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel,6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel,6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 pikselİşlemciMediaTek Dimensity 7200-UltraSnapdragon 7s Gen 2MediaTek Helio G99-UltraMediaTek 6080Snapdragon 685Depolama/RAM8/256GB, 12/512GB (LPDDR5, UFS 3.1)8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2)8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)6/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)6/128GB, 8/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)Kamera200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro108MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makroÖn Kamera16MP16MP16MP16MP16MPBatarya ve Şarj Hızı5,000 mAh, 120W5,100 mAh, 67W5,000 mAh, 67W5,000 mAh, 33W5,000 mAh, 33WFiyat (Avrupa)500 euro400 euro350 euro300 euro200 euro

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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