Xiaomi Redmi Note 13 Pro Tanıtıldı

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden Xiaomi, orta ve üst seviye modelleriyle ülkemizde de oldukkça sıkı takip ediliyor. Şirketin orta-üst segment olarak sınıflandırdığı Redmi Note 13 Pro modelini tanıtıldı.

Redmi Note 13 Pro, Snapdragon 7s Gen 2 ve 16 GB LPDDR5 RAM ile sahne aldı

Redmi Note 13 Pro modeli, son ana kadar sızıntılarıyla gündemde kalmaya devam etti. Xiaomi, Çin'de düzelediği etkinli ile modelini tanıttı. Şirket, dün yaptığı paylaşımda bazı özelliklerini açıklamıştı. Bu açıklamalar ışığında cihazın 16 GB LPDDR5 RAM ve 120W hızlı şarja sahip olacağı biliniyordu.

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Telefonun en önemli detaylarından birisi de geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisini kullanacak ilk telefon olması. Ek olarak cihaz IP68 derecesiyle ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Cihazın özelliklerine ve fiyatına göz atalım;

ÖzellikDeğerEkran6.67 inç, 1.5K (3200 x 1440 piksel), OLED, 120Hz yenileme hızı, 1800nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass VictusİşlemciSnapdragon 7s Gen 2RAM6GB, 8GB, 12GB, 16GB LPDDR5 RAMDepolama512GBGrafik BirimiAdreno 710İşletim SistemiAndroid 13Arka Kamera200 Megapiksel OIS Samsung HP3 + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makroÖn Kamera16 MegapikselBatarya5100mAhŞarj67W hızlı şarjBoyutlar163.56 x 74.67 x 8.38 mmAğırlık187 gramBağlantılar5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-CDiğer ÖzelliklerX-ekseni doğrusal motor, çift stereo hoparlör, IP54 su ve toz direnci, 3.5mm ses jakı, ekran içi parmak izi tarayıcı

Redmi Note 13 Pro fiyatları

8GB+128GB: 191 dolar

8GB+256GB: 206 dolar

12GB+256GB: 232 dolar

12GB+512GB: 260 dolar

16GB+512GB: 275 dolar

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