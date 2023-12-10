Xiaomi, Redmi Note 13 Pro serisini küresel pazara sunmaya hazırlanıyor

Xiaomi, Redmi markasını büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor. Redmi Note 13 Pro serisi, Ocak 2024'te Türkiye dahil olmak üzere küresel pazarda satışa sunulacak.

Kıyasıya rekabetin artarak devam ettiği akıllı telefon sektörünün en önemli isimlerinden Xiaomi, Redmi markasını büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, ülkemizde de yoğun ilgi göre Note ailesine eylül ayında yeni bir seri kazandırdı. Redmi Note 13 Pro serisi küresel pazara hazırlanıyor işte detaylar…

Redmi Note 13 Pro ailesi ocak ayında küresel pazarda!

Aralarında Redmi Note 13, Note 13 Pro, Note 13 Pro+ modelleri bulunan seri 21 Eylül'de Çin'de tanıtıldı. Ülkemizde de sahne alacak serinin birkaç gün önce küresel lansman tarihi resmi olarak açıklandı. Yapılan paylaşıma göre Redmi Note 13 Pro ailesi Ocak 2024'te Türkiye de dahil olmak üzere küresel pazarda olacak.

Serinin fiyatıyla ilgili birçok sızıntı bilgi dolaşıyor. Son rapora göre Redmi Note 13 Pro, Avrupa'da 450 Euro fiyat etiketi ile satılacak. Note 13 Pro Plus ise 500 Euro fiyatla ülkelere giriş yapacak. Ülkemizdeki vergi oranlarını da hesaba katarsak Note 13 Pro, 26 bin 500, Note 13 Pro Plus ise 29 bin 500 liradan satışa sunulabilir.

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Redmi Note 13 Pro Plus özellikleri!

İşlemciMediaTek Dimensity 7200 UltraRAM12GB / 16 GBDepolama256 GB / 512 GBEkran6,67 inç, AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük, 1800 nit parlaklık ve HDR10Ön Kamera16 MegapikselArka Kamera200 Megapiksel Samsung ISOCELL HP38 Megapiksel ultra geniş açılı2 Megapikselİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Batarya5000 mAh120WHızlı Şarj DesteğDiğer ÖzelliklerParmak izi sensörü, 3,5mm jak girişi, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G, IR Blaster, Dolby Vision, IP68

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Redmi Note 13 Pro serisi fiyat performans açısından yeterli Türkiye için olur mu? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.