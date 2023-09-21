Xiaomi Redmi Note 13 Pro Özellikleri Açıklandı

Akıllı telefon dünyasında orta segmentin en önemli temsilcilerinden olan Xiaomi, önemli bir cihaz için geri sayımda. Daha önce birçok sızıntıya maruz kalan Redmi Note 13 Pro modeli sahne almak üzere. Artık saatler kalan cihazın tanıtımından önce bazı özellikleri resmi olarak açıklandı.

Redmi Note 13 Pro, 16 GB LPDDR5 RAM ile geliyor

Note 13 Pro ailesi için geri sayım başladı. Serinin güç oyuncusu Redmi Note 13 Pro hakkında resmi paylaşım geldi. Buna göre cihaz 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolamaya sahip olacak. Ek olarak modelin 120W hızlı şarja sahip 5000 mAh batarya ile geleceği açıklandı.

Daha önce gelen bilgilere bakılırsa cihaz Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden güç alan ilk telefon olacak. Note 13 Pro, bu işlemciyi 6 GB, 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere dört farklı RAM bellek seçeneği ile destekliyor. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar yine dört seçenek bulunuyor. Her iki cihazda da IP68 ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunan Redmi, yine iki modeli de siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile satışa sunacak.

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Beklenen özellikler