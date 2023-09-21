Çin menşeli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Redmi Note 13 Pro+ özel serisini tanıttı. Özel seri, giyim markası A Bathing Ape ile işbirliği sonucunda ortaya çıktı ve sadece Çin'de satışa sunulacak. Cihazın özellikleri arasında 12 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 200 MP kamera ve 144 Hz ekran yer alıyor.

Ülkemizde çok sevilen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Çin menşeli Xiaomi, tüm dünyada sunduğu performans için makul bir fiyata sahip olan Redmi Note serisinin en son üyesini bugün tanıttı. Redmi Note 13 Pro+'ın özelliklerini zaten sıralamıştık. Gelin bir de ortaya çıkan özel serisine göz atalım.

Redmi Note 13 Pro+ kamuflaj desenli özel Aape edition:

Bugün tanıtılan Redmi Note 13 Pro ve Pro+, sahip olduğu fiyat etiketinde sunduğu özellikler bakımından beğeni toplamayı başardı. Standart modelin üzerine cihazın bir de kamuflaj desenli özel Aape edition modeli tanıtıldı.

12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olan bu özel seri, giyim markası A Bathing Ape ile bir işbirliği sonucunda ortaya çıktı. Yine Çin menşeli olan bu giyim şirketiyle birlikte tasarlanan bu özel seri yine sadece Çin'de satışa çıkacak.

200 MP kamera, 144 Hz ekran: Redmi Note 13 Pro+ bir amiral gemisi özelliği daha aldı!

2.199 Yuan (300 dolar, 8.162 TL) fiyat etiketine sahip olan bu özel seri gerçekten oldukça havalı görünüyor.

Redmi Note 13 Pro+ teknik özellikleri:

ÖzellikBilgi İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2İşletim Sistemi: Android 13RAM: 16 GB / 12 GBAna Kamera: 200 Megapiksel, f/1.65 diyafram açıklığıEkran Boyutu: 6.67 inçEkran Çözünürlüğü: 2712 x 1220 pikselEkran Teknolojisi: Kavisli OLEDEkran Yenileme Hızı: 144 HzBatarya Kapasitesi: 5.000 mAhŞarj: 120 WSuya ve toza dayanıklılık: IP68 sertifikası

Görsellerden anlayabileceğiniz gibi cihazın şarj kablosu ve şarj aleti de özel yeşil bir renkte geliyor. Ayrıca kamuflaj desenli özel bir kılıf da kutudan çıkıyor. Siz bu özel seri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.