Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ için global lansman yakında

Xiaomi'nin Redmi Note 13 serisinin üst düzey modeli Pro+, global lansman için hazırlanıyor. Akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı dikkat çekiyor.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, geçen hafta Redmi Note 13 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Teknik özellikleriyle ve tasarımıyla dikkatleri çeken akıllı telefonların yakında globale gelmesi bekleniyor. Kısa bir süre önce konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Görünüşe göre Redmi Note 13 serisi için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağız.

Redmi Note 13 Pro+ IMDA veri tabanında, global lansman yakında

Redmi Note 13 serisinin üst düzey özelliklere sahip Pro+ modeli 23090RA98G numarasıyla IMDA veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefonun model numarasının sonundaki 'G' harfi global versiyona işaret ederken, kullanıcıların küresel lansman için çok fazla beklemek zorunda kalmayacakları söyleniyor.

Redmi Note 13 Pro+, 6,67 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekrana sahip. MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemciden güç alan akıllı telefonda 12/16 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama mevcut. Bunun dışında 120W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor.

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