Xiaomi Redmi Note 13 Pro Avrupa'ya Geliyor

Xiaomi'nin Redmi Note 13 serisinin Avrupa macerası için geri sayım başladı. Redmi Note 13 Pro NRRA veri tabanında ortaya çıktı ve global tanıtımı yakında gerçekleşecek. Telefonun özellikleri arasında Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, OLED ekran ve 200 Megapiksel OIS Samsung HP3 ana kamera bulunuyor.

Xiaomi'nin geçtiğimiz ay vitrine çıkardığı Redmi Note 13 serisinin Avrupa macerası için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonların özellikleri ve tasarımlarıyla orta segmente hitap ettiğini ve fiyat konusunda da bir hayli rekabetçi olduğunu belirtelim. Son gelen raporlar serinin global yolunda önemli bir eşiği daha aştığını gösteriyor.

Redmi Note 13 Pro NRRA veri tabanında ortaya çıktı

Redmi Note 13 Pro, 2312RA50G model numarasıyla NRRA veri tabanında ortaya çıktı. Söz konusu liste akıllı telefonun herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, global tanıtımın çok yakında olduğuna dikkat çekiyor.

Cihazın Çin ile Avrupa versiyonunun arasında herhangi bir teknik özellik farkının olması beklenmiyor. Bu kapsamda Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, OLED ekran, 200 Megapiksel OIS Samsung HP3 ana kamera ve 16GB LPDDR5 RAM kullanıcıların bekliyor.

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Akıllı telefonun özellikleri ise şöyle;