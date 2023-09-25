Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Avrupa'da POCO X6 Pro İsmiyle Satışa Sunulacak

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı Redmi Note 13 serisi için geri sayım başladı. Telefonların kısa bir süre içinde globaldeki kullanıcılarla da buluşması beklenirken, bu kapsamda yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak serinin üst düzey teknik özelliklere sahip Pro modelinin globale hangi isimle geleceği belli oldu.

Redmi Note 13 Pro hangi isimle globale gelecek?

Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli meşhur. Bu yüzden Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunduğu Redmi Note 13 serisi için de benzer bir yolun izlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda son ortaya çıkan raporlara göre Pro modelinin Avrupa'ya POCO X6 Pro ismiyle geleceği söyleniyor.

Eğer raporlar gerçeği yansıtıyorsa, yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak POCO X6 Pro teknik özellik açısından Redmi Note 13 Pro'nun aynısı olacak. Tasarım tarafında ciddi değişikliklerin olması kuvvetle muhtemel. Şu an için akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı belli değil. Ancak iddialara göre 2023'ün sonuna doğru vitrine çıkacak.

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Redmi Note 13 Pro'nun teknik özellikleri ise şöyle;