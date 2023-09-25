Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Avrupa'da POCO X6 Pro İsmiyle Satışa Sunulacak
Xiaomi'nin Redmi Note 13 Pro modelinin Avrupa'da POCO X6 Pro ismiyle piyasaya sürüleceği açıklandı. Telefonun teknik özellikleri ve tasarımı hakkında detaylar da paylaşıldı.
Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı Redmi Note 13 serisi için geri sayım başladı. Telefonların kısa bir süre içinde globaldeki kullanıcılarla da buluşması beklenirken, bu kapsamda yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak serinin üst düzey teknik özelliklere sahip Pro modelinin globale hangi isimle geleceği belli oldu.
Redmi Note 13 Pro hangi isimle globale gelecek?
Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli meşhur. Bu yüzden Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunduğu Redmi Note 13 serisi için de benzer bir yolun izlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda son ortaya çıkan raporlara göre Pro modelinin Avrupa'ya POCO X6 Pro ismiyle geleceği söyleniyor.
Eğer raporlar gerçeği yansıtıyorsa, yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak POCO X6 Pro teknik özellik açısından Redmi Note 13 Pro'nun aynısı olacak. Tasarım tarafında ciddi değişikliklerin olması kuvvetle muhtemel. Şu an için akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı belli değil. Ancak iddialara göre 2023'ün sonuna doğru vitrine çıkacak.
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Redmi Note 13 Pro'nun teknik özellikleri ise şöyle;
ÖzellikDeğerEkran6.67 inç, 1.5K (3200 x 1440 piksel), OLED, 120Hz yenileme hızı, 1800nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass VictusİşlemciSnapdragon 7s Gen 2RAM6GB, 8GB, 12GB, 16GB LPDDR5 RAMDepolama512GBGrafik BirimiAdreno 710İşletim SistemiAndroid 13Arka Kamera200 Megapiksel OIS Samsung HP3 + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makroÖn Kamera16 MegapikselBatarya5100mAhŞarj67W hızlı şarjBoyutlar163.56 x 74.67 x 8.38 mmAğırlık187 gramBağlantılar5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-CDiğer ÖzelliklerX-ekseni doğrusal motor, çift stereo hoparlör, IP54 su ve toz direnci, 3.5mm ses jakı, ekran içi parmak izi tarayıcı