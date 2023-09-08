Xiaomi Redmi Note 13 Pro 3C Veri Tabanında Göründü

Xiaomi'nin yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı Redmi Note 13 Pro modeli, 3C veri tabanında göründü. Telefonun özellikleri hakkında detaylı bilgi bulunmasa da, sızıntılara göre 6,67 inç OLED ekran, 67W şarj hızı ve 200 MP'lik üçlü kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Note 13 ailesinin ekim ayında Çin'de piyasaya sürülmesi ve kısa süre sonra globalde satışa çıkması planlanıyor.

Xiaomi'nin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Redmi Note 13 serisi için geri sayım artık başladı. Akıllı telefonlarla ilgili sayısız sızıntı ve rapor mevcut, bu sayede nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacaklarına dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son olarak serinin güçlü modellerinden Redmi Note 13 Pro, 3C veri tabanında göründü.

Redmi Note 13 Pro 3C veri tabanında göründü

Yaklaşan Redmi Note 13 Pro, 2312DRA50C model numarasıyla 3C veri tabanındaki yerini aldı. Liste, akıllı telefonun 67W şarj hızlarını destekleyeceğini gözler önüne sererken, başka herhangi bir özelliğini açığa çıkarmıyor.

Geçmiş sızıntılara bakacak olursak, telefonun 2712×1220 çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED ekrana sahip olacağını söyleyebiliriz. 6 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB seçeneklerini içeren birden fazla depolama yapılandırmasıyla gelecek model 5.020 mAh büyüklüğündeki bir pilden beslenecek. Cihazın arkasındaysa muhtemelen 200 Megapiksellik ana sensörün başı çektiği üçlü kamera kurulumu yer alacak.

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Note 13 Pro'ya güç verecek işlemcinin MediaTek Dimensity 9200+ olması bekleniyor. 4 nm mimari ile üretilen yonga seti; 1x 3.35 GHz ARM Cortex-X3, 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G715 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Note 13 ailesinin ekim ayında Çin'de piyasaya sürülmesi ve kısa süre sonra globalde satışa çıkması bekleniyor.

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