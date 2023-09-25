Xiaomi Redmi Note 13, Geekbench Performans Testinde Başarılı Sonuçlar Aldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeli Redmi Note 13, Geekbench performans testinde başarılı sonuçlar elde etti. Cihaz, sektör beklentilerini karşılamayı başardı ve yüksek performansıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeli Redmi Note 13, kısa bir süre önce gerçekleştirilen lansmanla birlikte tanıtıldı. Geekbench performans testine tabi tutulan cihaz, teknoloji dünyasının beklentilerini başarıyla karşıladı. İşte detaylar

Redmi Note 13, Geekbench sonuçlarıyla övgü topladı!

Geenkbech performans testlerinde başarılı bir performans sergileyen Redmi Note 13; Geenkbech 6 tek çekirdekli testinde 769 puan alırken çok çekirdekli testte ise 2087 puan aldı. Geekbench 5'te ise tek çekirdekli testte 597, çok çekirdekli testte 1821 puan almayı başardı.

Geekbench Tek Çekirdekli Test Çok Çekirdekli Test Geekbench 6 769 2087 Geekbench 5 597 1821

Bu performans testi sonuçlarıyla oldukça verimli bir cihaz olduğunu kanıtlayan cihaz, sektör beklentilerini büyük oranda karşılamayı başardı. MediaTek Dimensity 6080 işlemcisinden güç alan cihaz, işlemcinin gücünü de bir kez daha gözler önüne serdi.

Redmi Note 13, sunduğu yüksek performansın yanı sıra sahip olduğu teknik özellikler ile de beğeni toplamayı başardı. 6,6 inçlik yüksek çözünürlüklü OLED ekranı, 108 megapiksellik ana kamerası ve 5.000 mAh'lik batarya kapasitesiyle dikkat çeken cihaz, son derece başarılı bulundu.

16 GB RAM ve 8 çekirdekli Redmi K70 geliyor! İşte tarih

Cihazın diğer teknik özelliklerini, aşağıdaki yer alan tablodan inceleyebilirsiniz.

ÖzellikAçıklama İşlemciMediaTek Dimensity 6080RAM12 GBDepolama256 GBEkran6.6 inç OLED, FHD+ çözünürlükYenileme Hızı120 HzParlaklık1.000 nitAna Kamera108 MPÖn Kamera16 MPBatarya5.000 mAhHızlı Şarj DesteğiVar (33 W)İşletim SistemiAndroid 13

Peki, sizler cihazla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce de performans beklentileri karşılayabilmiş mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.