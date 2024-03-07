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Xiaomi, Redmi K80 ve K80 Pro Modellerini Tanıtacak

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Xiaomi, bütçe dostu Redmi ailesine güçlü modeller eklemeye devam ediyor. En Son K70 serisiyle büyük ses getiren şirket, yeni modeller üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Redmi K80 ve K80 Pro olarak adlandırılacak yeni serinin ise Snapdragon 8 Gen 3/4 işlemciye ve 2K ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Xiaomi, bütçe dostu Redmi ailesine güçlü modeller eklemeye devam ediyor. En Son K70 serisiyle büyük ses getiren şirket, yeni modeller üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Redmi K80 ve K80 Pro olarak adlandırılacak yeni serinin ise Snapdragon 8 Gen 3/4 işlemciye ve 2K ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Redmi K80 serisi Snapdragon 8 Gen 3 ve Gen 4 ile çıkacak

Redmi K80 serisi, Qualcomm'un en yeni amiral gemisi yonga setinden güç alacak. Çin'den gelen son bilgilere göre Redmi K80 ve K80 Pro; Snapdragon 8 Gen 3 ve Gen 4 işlemcilerden güç alacak. Gen 4'ün henüz tanıtılmadığını düşünürsek, bu oldukça iddialı bir yaklaşım olacak.

Akıllı telefonların, bir önceki Redmi K modellerinde görülen 2K ekranları ve metal çerçeveyi koruması bekleniyor. Sızıntılara göre Xiaomi, yeni K80 serisinin prototiplerini test etmeye başladı. Yıl sonuna kadar Snapdragon 8 Gen 3 ve Gen 4 işlemciler içeren versiyonlar olacak.

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Öte yandan cihazda "ultra yüksek" kapasiteli batarya olacağı söyleniyor. 2K ekran, metal çerçeve ve cam gövde gibi dış kasanın ise aynı kalması bekleniyor. Bazı iddialara göre uygun fiyatlı Redmi K80E'nin bir süre sonra piyasaya sürüleceği de belirtildi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K70; 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç 3200×1400 OLED ekranla geliyordu. 50 Megapiksel ana sensörün başı çektiği üçlü arka kameraya yer veriyordu. Ayrıca 120W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan besleniyordu.

Redmi K70 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3, OLED ekran ve 50 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş kameraya yer veriyordu. Redmi K80 ailesinin bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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