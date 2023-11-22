Xiaomi Redmi K70e'nin teknik özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Redmi K70 serisiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Redmi K70e'nin özellikleri arasında 6.67 inç 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, parmak izi okuyucu ekranın altında konumlandırılması ve MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemci bulunuyor. Ayrıca, telefonun 5500 mAh'lik bir bataryadan besleneceği ve POCO F6 ismiyle global pazarlara sunulacağı belirtiliyor.

Xiaomi'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Redmi K70 serisiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çinli markanın seride uygun fiyatlı K70e modeline de yer vermesi bekleniyor. Kısa bir süre önce akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı.

Redmi K70e teknik özellikleri ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Abhishek Yadav, Redmi K70e'nin özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre telefon; 6.67 inç 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 12 bit OLED panele ev sahipliği yapacak. Dahası, güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılacak. Öte yandan cihazın 8.05 mm kalınlığında ve 198 gram ağırlığında olacağı ifade ediliyor.

Redmi K70E 2311DRK48C specifications, might launch globally as Poco F6. ?? 6.67" 1.5K OLED 12bit display 120Hz refresh rate, 1200nits peak brightness ?? MediaTek Dimensity 8300 ultra chipset LPDDR5X RAM, UFS 4.0 storage ?? Android 14 ?? 64MP OIS+ 8MP+ 2MP rear ?? 16MP front ??… pic.twitter.com/1x0BaMguoP — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 22, 2023

Telefonda kullanılacak işlemc MediaTek Dimensity 8300 Ultra olacak. Cihazda kullanılacak RAM ve depolama opsiyonları şimdilik belli değil. Ancak sızıntıya göre LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojileri mevcut olacak.

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Önde 16 Megapiksellik selfie kamerası, arkada ise OIS destekli 64 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Son olarak 90W hızlarında şarj olabilen 5500 mAh'lik bir bataryadan besleneceğini belirtelim. Lansman konusunda ise kesin bir tarih söz konusu değil, ancak iddialara göre bu ayın sonlarına doğru tanıtılacak. Ayrıca, ilk olarak Çin'de tanıtılacağı ve global pazarlara POCO F6 ismiyle geleceği söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.