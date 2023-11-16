Xiaomi Redmi K70 Tasarımı Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Xiaomi, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yeni Redmi K60 serisini tanıttı. Şimdi ise şirketin yeni K70 serisini tanıtması bekleniyor. Son olarak merakla beklenen serideki standart modelin render görüntüleri ortaya çıktı. Böylelikle Xiaomi Redmi K70 tasarımı gözler önüne serildi.

Karşınızda Xiaomi Redmi K70 tasarımı

Aralık ayında tüketicilerin karşısına çıkması beklenen Xiaomi Redmi K70 modelinin render görüntüleri kısa süre önce internete sızdırıldı. Böylelikle akıllı telefonun ön ve arka tasarımı görüldü. İşte Redmi K70 tasarımı;

Beyaz renkteki Xiaomi Redmi K70, kavisli bir ekrana sahip olacak gibi görünüyor. Cihazın arka tarafına baktığımızda, Redmi K60 ile karşılaştırıldığında önemli bir kamera düzeni değişikliği dikkat çekiyor. Önceki modelde dikey bir kamera kurulumu bulunuyordu, ancak yeni modelde genişleyen bir düzende yer alan 3 kameralı bir düzen göze çarpıyor.

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Xiaomi Redmi K70 özellikleri (Beklenen)

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi Redmi K70 modeli, 6.67 inç boyutunda ve 2712 x 1220 piksel çözünürlüğünde bir ekranla gelecek. Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak.

Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışacak modelin ön tarafında 16 Megapiksellik bir özçekim kamerası yer alacak. Arka tarafında ise 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel şeklinde üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak.

Xiaomi Redmi K70 modelinin beklenen özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.67 inç, 2712 x 1220 piksel çözünürlükİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 MegapikselÖn Kamera: 16 MegapikselRAM: 12 GB / 16 GB / 24 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5500 mAhİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.