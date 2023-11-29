Xiaomi Redmi K70 Serisi Tanıtıldı

Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden Xiaomi, Redmi ismini beslemeye devam ediyor. Redmi K70 ailesi bugün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. İşte Redmi K70, Redmi K70E ve Redmi K70 Pro modellerinden oluşan serinin özellikleri…

Redmi K70 Pro, Dimensity 8300 Ultra ile geliyor

Daha önce birçok sızıntı bilgisine yer verdiğimiz seri bugün tanıtıldı. 1 Aralık'ta satışa sunulacak olan serinin en güçlü ismi olan K70 Pro, MediaTek'in güçlü işlemcilerinden Dimensity 8300 Ultra'dan güç alacak. Standart model olan K70 ise geçtiğimiz yılın en güçlüsü olan Snapdragon 8 Gen 2 ile geldi.

Pro modelinin arka paneline baktığımızda Sony'nin en iyi amiral gemisi sensörü, IMX800'ü görüyoruz. 5000 mAh bataryası 120W hazlı şarj ile besleniyor. 16GB+256GB, 16GB+512GB ve 24GB+1TB kombinasyonlarıyla satışa sunulan Pro modelinin özellikleri ise şu şekilde;

Xiaomi Redmi K70 Pro modelinin şimdiye kadar sızdırılan özellikleri şu şekilde;

ÖzellikAçıklama İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ekran120 Hz OLED, 2K çözünürlükPil5000mAh, 120W hızlı şarjRAM Seçenekleri1. 16 GB RAM + 256 GB depolama2. 16 GB RAM + 512 GB depolama3. 24 GB RAM + 1 TB depolamaKamera50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 50 Megapiksel

Not: Etkinlik devam ediyor. Özellikler netleşince içeriğimiz güncellenecektir.