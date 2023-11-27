Xiaomi Redmi K70 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin 29 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlandığı Redmi K70 serisi için son düzlüğe girildi. Akıllı telefonların nasıl bir performans sunacağı konusunda bilinmezlikler son dönemde ortaya çıkan raporlar sayesinde büyük ölçüde ortadan kalktı. Bugün bu raporlara bir yenisi daha eklenirken, tanıtım öncesinde akıllarda en ufak bir soru işareti kalmadı.

Redmi K70 serisi neler sunacak?

Redmi K70 serisinin kamera detaylarını gözler önüne seren son rapora baktığımızda standart modelin OmniVision OV50e 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş lens ve 2 Megapiksel makro kamerayla geleceğini söyleyebiliriz. Pro'da 50 Megapiksel OV50e birincil kamera, 8 Megapiksel ultra geniş lens ve 2x optik yakınlaştırmalı 50 Megapiksel OV50d telefoto kamera karşımıza çıkacak.

Serinin bir diğer modeli Redmi K70e, 64 Megapiksel OmniVision OV64B ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan bir kamera dizilimiyle gelecek.

16 GB RAM ve 1.5K AMOLED ekran! Vivo X100s'in özellikleri belli oldu

Yukarıda da belirtildiği üzere geçtiğimiz yılki K60 serisinin yerini Redmi K70e, Redmi K70 ve Redmi K70 Pro olmak üzere üç farklı model alacak. Cihazlara güç verecek işlemcilerse sırasıyla MediaTek Dimensity 8300-Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 olacak.

Xiaomi Redmi K70 modelinin şimdiye kadar sızdırılan özellikleri şu şekilde;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.67 inç, 2712 x 1220 piksel çözünürlükİşlemci: Snapdragon 8 Gen 2Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 MegapikselÖn Kamera: 16 MegapikselRAM: 12 GB / 16 GB / 24 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5500 mAhİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS

Xiaomi Redmi K70e modelinin şimdiye kadar sızdırılan özellikleri şu şekilde;

ÖzellikDeğer Ekran6.67 inç 1.5K çözünürlük, 120 Hz OLED12 bit panelEkran altı Parmak İziEvetKalınlık/Ağırlık8.05 mm kalınlık, 198 gram ağırlıkİşlemciMediaTek Dimensity 8300 UltraRAM16 GB'a kadar LPDDR5XDepolama1 TB'a kadar UFS 4.0Ön Kamera16 MPArka Kameralar64 MP OIS Ana + 8 MP Ultra Geniş +2 MP Yardımcı Sensör (Üçlü kamera kurulumu)Batarya Kapasitesi5500 mAhHızlı Şarj Desteği90W

Xiaomi Redmi K70 Pro modelinin şimdiye kadar sızdırılan özellikleri şu şekilde;

ÖzellikAçıklama İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ekran120 Hz OLED, 2K çözünürlükPil5,120mAh, 120W hızlı şarjRAM Seçenekleri1. 16 GB RAM + 256 GB depolama2. 16 GB RAM + 512 GB depolama3. 24 GB RAM + 1 TB depolamaKamera50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 50 Megapiksel

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonlardan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.