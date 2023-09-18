Xiaomi Redmi K70 Serisi Kablosuz Şarj Özelliğinden Yoksun Olacak

Xiaomi'nin önümüzdeki aylarda kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Redmi K70 serisi için geri sayım başladı. Ancak son rapora göre, serinin hiçbir modelinde kablosuz şarj özelliği bulunmayacak.

Xiaomi'nin önümüzdeki aylarda kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Redmi K70 serisi için geri sayım başladı. K70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç modeli içermesi beklenen seri son ortaya çıkan bir rapora göre önemli bir özellikten yoksun olarak çıkış yapacak.

Redmi K70 serisinde kablosuz şarj özelliği olmayacak

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Redmi K70 serisinin kablosuz şarj özelliğine sahip olmayacağını iddia etti. Bilindiği üzere mevcut K60 Pro'da 30W kablosuz şarj desteği karşımıza çıkarken, standart modelde bu özelliğe yer verilmedi.

Sızıntıcının raporu gerçeği yansıtıyorsa beklenenin aksine serinin hiçbir telefonunda söz konusu özellik yer almayacak. Bunun dışında Redmi K70 Pro modeli geçtiğimiz ay Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.882, çok çekirdekli testlerden ise 4 bin 536 puan almayı başardı.

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Serinin standart ve Pro modellerinin prototipleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Buna göre cihazlar dar çerçeveye sahip olacak ve 2K ekran çözünürlüğünü destekleyecek. Bunun dışında Pro'da 3,2x optik yakınlaştırma sunan 50 Megapiksellik bir telefoto lens yer alacak. Son olarak akıllı telefonların Android 14 tabanlı MIUI 14 ile kutudan çıkması ve daha sonra MIUI 15'i alması bekleniyor. Modellerin tanıtım tarihi ise şimdilik belli değil.

Sizce bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? K70 Pro performansı ile beklentileri karşılayacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.