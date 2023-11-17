Xiaomi Redmi K70 Serisi için Geri Sayım Başladı

Xiaomi'nin bu ayın sonlarına doğru kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Redmi K70 serisi için geri resmen başladı. Akıllı telefonlarla ilgili son dönemde ortaya çıkan sızıntılar sayesinde teknik özellik ve tasarım detayları hakkında bilgi sahibiyiz. Son ortaya çıkan bir rapor serinin standart modelinin performans testi sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Xiaomi'nin bu ayın sonlarına doğru kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Redmi K70 serisi için geri resmen başladı. Akıllı telefonlarla ilgili son dönemde ortaya çıkan sızıntılar sayesinde teknik özellik ve tasarım detayları hakkında bilgi sahibiyiz. Son ortaya çıkan bir rapor serinin standart modelinin performans testi sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Redmi K70 Geekbench veri tabanında ortaya çıktı

Yaklaşan Redmi K70, 2311DRK48C model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Cihaz tek çekirdekli testlerden 1.248 ve çok çekirdekli testlerden ise 4 bin 177 puan almayı başardı. Bununla birlikte ürünün bazı teknik özellikleri de dolaylı yoldan doğrulanmış oldu.

Akıllı telefona güç verecek işlemci yakında tanıtılması beklenen MediaTek Dimensity 8300 olacak. 4 nm mimarisiyle üretilen yonga; 2,20 GHz hızında dört çekirdek, 3,20 GHz hızında üç çekirdek ve 3,35 GHz hızında çalışan bir ana çekirdekten oluşuyor.

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Geekbench veri tabanında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise cihazın 16 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkacağı oldu. Bunun yanı sıra model kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak.

Xiaomi Redmi K70 modelinin şimdiye kadar sızdırılan özellikleri şu şekilde;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.67 inç, 2712 x 1220 piksel çözünürlükİşlemci: MediaTek Dimensity 8300Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 MegapikselÖn Kamera: 16 MegapikselRAM: 12 GB / 16 GB / 24 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5500 mAhİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.