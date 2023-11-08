Xiaomi Redmi K70 Serisi İçin Geri Sayım Başladı

Xiaomi'nin önümüzdeki aylarda kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Redmi K70 serisi için geri sayım başladı. Kullanıcıları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı ve serinin bir telefonu MediaTek etkinliğinde ortaya çıktı. Serinin özellikleri ve lansman tarihi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Xiaomi'nin önümüzdeki aylarda kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Redmi K70 serisi için geri sayım başladı. K70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç modeli içermesi beklenen seriyle ilgili kullanıcıları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Redmi K70 serisine ait bir telefon MediaTek etkinliğinde ortaya çıktı

Akıllı telefon şirketlerinin henüz tanıtılmamış ürünlerini önceden canlı bir şekilde göstermeleri alışılagelmiş bir durum değil. Ancak bu özellikle son dönemde değişmiş gibi görünüyor. Zira Xiaomi kısa bir süre önce gerçekleşen MediaTek etkinliğinde yaklaşan Redmi K70 serisine ait bir telefonu gözler önüne serdi.

Etkinlikten paylaşılan görüntülere baktığımızda akıllı telefonun dar çerçeveli, yüksek ekran gövde oranına sahip delikli bir ön panele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak maalesef cihazın arka paneliyle ilgili henüz herhangi bir görsel mevcut değil.

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Burada kritik bir detaya dikkat çekmek gerekiyor. Bilindiği üzere telefonun gösterildiği etkinlikte Dimensity 9300 tanıtıldı. Yani bu bir MediaTek etkinliği ve geçen yıl tanıtılan K60 serisinde sadece K60e modeli bu yarı iletken firmasının çipini kullandı. Standart ve Pro modelleri ise Qualcomm'un yongalarıyla kullanıcıların karşısına çıktı. Yani bu durumda söz konusu telefonun yüksek ihtimalle K70e olduğunu söyleyebiliriz.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Redmi K70 Snapdragon 8 Gen 2, K70 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak. Lansman konusunda henüz net bir detay yok, ancak sızıntılarıyla ön plana çıkan Digital Chat Station'a göre tanıtım bu ay içerisinde gerçekleştirilecek.

Sizce bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Redmi K70 serisi performansı ile beklentileri karşılayacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.