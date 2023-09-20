Xiaomi Redmi K70 Pro Modeli Yakında Piyasada Olabilir

Xiaomi yarın Çin'de Redmi Note 13 serisini piyasaya sürecek. Fakat ondan sonra bizleri daha da heyecanlandıran bir cihaz ortaya çıkabilir. Güçlü RAM ve işlemcisi ile Redmi K70 Pro modeli bizleri bekliyor olabilir. Marka henüz cihazla ilgili bir şey açıklamadı fakat Geekbench'te ufaktan bizlere göz kırptı. İşte detaylar…

Xiaomi yarın Çin'de Redmi Note 13 serisini piyasaya sürecek. Fakat ondan sonra bizleri daha da heyecanlandıran bir cihaz ortaya çıkabilir. Güçlü RAM ve işlemcisi ile Redmi K70 Pro modeli bizleri bekliyor olabilir. Marka henüz cihazla ilgili bir şey açıklamadı fakat Geekbench'te ufaktan bizlere göz kırptı. İşte detaylar…

Akıllı telefonunun evi Geekbench'ten selamlar: İşte Redmi K70 Pro!

Xiaomi yarın çok beklenen Redmi Note 13 serisini piyasaya sürecek. Ancak bunun yanında birde çok konuşulan bir cihaz daha var. Redmi K70 Pro! Redmi K serisi önceki modelleri ile oldukça popüler olmuştu. Bunun yanında seri en yeni cihazı K70 Pro ile ortalığı sallamak istiyor. Performans odaklı cihaz resmi olarak duyurulmadı fakat Geekbench testlerinden bize göz kırptı.

Dün Geekbench platformunda model kodu 23117RK66C ve Redmi K70 Pro olduğuna inanılan bir Xiaomi cihazı teste tabi tutuldu. Cihaz Android 14 sürümünde çalışıyor ve 16 GB RAM'e sahip. İşlemci 3,19 Ghz aralığnda çalışırken 1 + 2 + 5 konfigürasyonuna sahip sekiz çekirdekli bir CPU tarafından destekleniyor. Çıkan söylentilere göre bu konfigürasyon henüz duyurulmamış Snapdragon 8 Gen 3 SoC yonga setine ait.

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Geçen yıl tanıtılan Redmi K60 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 ile güç alıyordu. Bu sebeple yeni model olan Redmi K70 Pro'nun da bir üst model işlemci olan Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesi kuvvetle muhtemel. Çıkan söylentiler de bu yönde zaten. Cihazın diğer özellikleri ise henüz bilinmiyor fakat Redmi K60 Pro modeli ile benzer bir tasarımın yanı sıra benzer donanım özelliklerine sahip olacağı düşünülüyor.

Redmi K60 Pro teknik özellikleri

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256 GB

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Arka Kamera: 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Batarya: 5.500 mAh

Ekran: 6.67 inç AMOLED 120 Hz