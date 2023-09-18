Xiaomi Redmi K60 Ultra: Uygun Fiyatlı Güçlü Bir Akıllı Telefon

Xiaomi, Çin'de Redmi K60 Ultra'yı tanıtarak uygun fiyatlı modellerine bir yenisini daha ekledi. K60 ailesinin en güçlü modeli olan K60 Ultra, 6.67 inçlik OLED ekran ve Dimensity 9200+ işlemci ile birlikte geliyor. Fiyatı ise üst seviye modellere göre oldukça rekabetçi. Redmi K60 Ultra ön inceleme sizlerle.

Xiaomi, Çin'de Redmi K60 Ultra'yı tanıtarak uygun fiyatlı modellerine bir yenisini daha ekledi. K60 ailesinin en güçlü modeli olan K60 Ultra, 6.67 inçlik OLED ekran ve Dimensity 9200+ işlemci ile birlikte geliyor. Fiyatı ise üst seviye modellere göre oldukça rekabetçi. Redmi K60 Ultra ön inceleme sizlerle.

Redmi K60 Ultra ön inceleme!

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Redmi K60 Ultra, ekran içine entegre edilmiş bir ön kamera tasarımına sahip. Telefonun inceliği 8.49 mm ve ağırlığı ise 209 gram. Ön yüzünde, 144Hz yenileme hızına sahip 6.67 inçlik 1.5K OLED ekran bulunuyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 9200+ yonga setinden alan Redmi K60 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 ile rekabet edebilecek bir performans sunuyor. Bu akıllı telefonun en dikkat çeken özelliklerinden biri, RAM ve depolama konfigürasyonu. Xiaomi'nin açıklamasına göre, 24GB'a kadar RAM ve 1TB depolama alanı sunarak performansı artırıyor.

Arka paneli cam olan K60 Ultra, üçlü bir kamera modülünü barındırıyor. Bu modülde 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 Megapiksel makro sensör ve OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX800 sensör bulunuyor. Ön yüzünde ise 20 Megapiksel bir selfie kamerası yer alıyor.

Üst düzey bir akıllı telefon olan K60 Ultra, 120W hızlı kablolu şarjı destekleyen 5000mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. Ayrıca bu telefon, "buhar soğutma" teknolojisi, stereo hoparlörler ve IP68 su ve toza dayanıklılık gibi özelliklere sahiptir. Kutudan Android 14 tabanlı MIUI 13 ile çıkıyor.