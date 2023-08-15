Xiaomi Redmi K60 Ultra: Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, uygun fiyatlı modellerine Redmi K60 Ultra'yı ekledi. K60 ailesinin en güçlü modeli olan K60 Ultra, 6,67 inç OLED ekran ve Dimensity 9200+ ile geliyor. Fiyatı oldukça iddialı olan telefon, 375 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Xiaomi Çin'de Redmi K60 Ultra'yı tanıtarak uygun fiyatlı modellerine bir yenisini daha ekledi. K60 ailesinin en güçlü modeli olan K60 Ultra; 6,67 inç OLED ekran ve Dimensity 9200+ ile geliyor. Fiyatı ise üst seviye modellere kıyasla oldukça iddialı. İşte detaylar.

375 dolarlık Redmi K60 Ultra özellikleri

Redmi K60 Ultra, ekrana gömülü selfie kamerasına yer veren bir tasarıma sahip. Telefon 8,49 mm inceliğinde ve 209 gram ağırlığında geliyor. Ön tarafında 144Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç 1,5K OLED ekran yer alıyor.

Snapdragon 8 Gen 2 ile yarışan MediaTek Dimensity 9200+ yonga setinden gücünü alıyor. Akıllı telefonun en dikkat çeken yönlerinden biri ise RAM ve depolama konfigürasyonu oldu. Xiaomi'nin açıklamasına göre, 24GB'a kadar RAM ve 1TB depolama alanıyla performansını artırıyor.

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Arka paneli cam olan K60 Ultra'nın dikdörtgen şeklinde üçlü bir kamera modülüne ev sahipliğini yaptığını belirtelim. 8 Megapiksel ultra geniş lens ve 2 Megapiksel makro sensörün yanı sıra, OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX800 sensöre yer veriyor. Ön tarafında ise 16 Megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Üst düzey akıllı telefon, 120W kablolu hızlı şarj destekleyen 5000mAh bataryadan besleniyor. K60 Ultra'nın öne çıkan diğer özellikleri arasında "buhar soğutma", stereo hoparlör, IP68 su-toz direnci yer alıyor. Android 14 tabanlı MIUI 13 ile kutudan çıktığını hatırlatalım.

ÖzellikEkran6,67 inç 1,5K OLED ekran, 144Hz yenileme hızıİşlemciMediaTek Dimensity 9200+ yonga setiRAM ve Depolama24GB'a kadar / 1TB'a kadarArka Kameralar50MP Sony IMX800 ana sensör (OIS destekli) 8MP ultra geniş lens 2MP makro sensörÖn Kamera16MP ekrana gömülüBatarya5000mAh, 120W kablolu hızlı şarj destekliTasarımCam arka panel, 8,49mm incelik, 209g ağırlıkDiğer ÖzelliklerBuhar soğutma Stereo hoparlör IP68 su ve toz direnci Android 14 tabanlı MIUI 13 işletim sistemiFiyat375 dolar başlangıç (10 bin TL + vergiler)

Redmi K60 Ultra 12GB/256GB versiyonu için 375 dolardan başlayan fiyatlandırma ile raflardaki yerini alacak. Çin'de Ink Feather, Shadow Green ve Clear Snow renklerinde satışa sunulacak. Küresel olarak ne zaman çıkış yapacağı ise şimdilik belirsiz.

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