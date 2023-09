Xiaomi, Redmi K60 serisini küresel pazara taşıyor

Xiaomi, Redmi K60 serisini küresel pazara taşımaya hazırlanıyor. Türkiye dahil olmak üzere küresel pazara Xiaomi 13T olarak sunulacak yeni modeller, fiyat/performans dengesiyle göz dolduruyor. Şirketten gelen yeni açıklamada, 13T ve 13T Pro'nun lansman tarihi paylaşıldı.

Leica destekli Xiaomi 13T serisi 26 Eylül'de tanıtılacak

Xiaomi, 13T serisini 26 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de tanıtmaya hazırlanıyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından paylaşılan yeni görsel, etkinliğin sosyal medya üzerinden paylaşılacağını ortaya koydu. Leica iş birliğiyle geliştirilen 13T serisi, kameralarıyla dikkat çekecek gibi duruyor.

Hello Berlin! Xiaomi's sensational reveal is fast approaching! This Sep 26th, at 2PM GMT+2, prepare to feast your eyes on our #Xiaomi13TSeries crafted with @leica_camera.#MasterpieceInSight #XiaomiLaunch ??????loading… pic.twitter.com/4vqFZtAHij — Xiaomi (@Xiaomi) September 5, 2023

Xiaomi, yeni seri hakkında detaylar paylaşmadı. Ancak bugüne kadarki söylentiler Xiaomi 13T ve 13T Pro olmak üzere iki modelden oluşacağını gösteriyor. 13T Pro'nun bazı değişikliklerle Redmi K60 Ultra'nın yeniden adlandırılmış versiyonu olması bekleniyor.

Daha önce ortaya çıkan Xiaomi 13T Pro render görselleri, arka tarafta büyük bir kare modül içerisinde üçlü kamera kurulumunu gösterdi. Ayrıca ön tarafta ise ekrana gömülü bir selfie kamerası yer alıyordu. Bu tasarım, K60 Ultra ile oldukça örtüşüyor.

13T ise daha tanıtılmadan ortaya çıkmış ve hatta kutu açma videosu bile çekilmişti. Sızıntıya göre temel model; 6,67 inç OLED ekran, 50 Megapiksel ana kamera ve 120W hızlı şarj desteğiyle birlikte pazara sunulacak.

26 Eylül'de yapılacak etkinlikle birlikte tüm sızıntılar resmi olarak detaylandırılacak. Redmi K60 Ultra'nın 360 dolardan başlayan bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu hatırlatalım. Xiaomi 13T serisinin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belirsiz.

