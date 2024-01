Xiaomi Redmi A3'ün tanıtım tarihi yaklaşıyor

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Xiaomi'de geçen yıl tanıtılan Redmi A2 serisinin devam modelleri için geri sayım başladı. Redmi A3 ile ilgili ilk detaylar geçtiğimiz haftalarda gelirken, son olarak akıllı telefonun tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştığı ifade ediliyor. İşte Redmi A3 bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

Redmi A3 TDRA veri tabanında göründü

Redmi A3, 23129RN51X model numarasıyla TDRA veri tabanında göründü. Liste akıllı telefonun herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın yakında yapılacağına dair önemli fikirler veriyor. Cihaz, iddialara göre önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Bilindiği üzere Redmi A2'nin 75 dolarlık bir fiyat etiketi vardı. Bu yüzden yaklaşan Redmi A3'ün de benzer bir fiyat aralığıyla satışa çıkacağını söylemek mümkün. Akıllı telefonun teknik özellik tarafında selefine göre önemli yükseltmelerle gelmesi söz konusu değil. Yani bizleri yine giriş seviyesi MediaTek bir işlemci, 5.000 mAh'lik bir batarya maksimum 4 GB RAM gibi teknik özellikler karşılayabilir.

Redmi A2 serisinin teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzellikA2 ModeliA2 Plus Modeli İşlemciMediaTek Helio G36MediaTek Helio G36Çekirdek8 adet 2.2GHz ARM Cortex-A538 adet 2.2GHz ARM Cortex-A53İşlemci Teknolojisi12nm12nmGrafik İşlemciIMG PowerVR GE8320IMG PowerVR GE8320Ekran Boyutu6.52 inç6.52 inçEkran ÇözünürlüğüHD Plus (720×1600)HD Plus (720×1600)Depolama2 GB RAM + 32 GB Depolama3 GB RAM + 32 GB DepolamaRAM TürüLPDDR4XLPDDR4XDepolama TeknolojisieMMC 5.1eMMC 5.1MicroSD DesteğiVarVarKameraİkili kamera dizilimiİkili kamera dizilimiAna Kamera8 Megapiksel8 MegapikselGeniş Açılı KameraVarVarÖn Kamera5 Megapiksel5 MegapikselBatarya5.000 mAh, 10W şarj destekli5.000 mAh, 10W şarj destekliŞarj GirişiMicroUSBMicroUSB

