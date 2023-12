Xiaomi Redmi A3 Modeli Yakında Piyasada Olacak

Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli marka bu kapsamda mart ayında piyasaya sürülen ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Redmi A2'nin devam modeli üzerinde yoğun mesai harcıyor. Peki Redmi A3 modeli kullanıcılara neler sunacak?

Uygun fiyatlı Redmi A3 BIS sertifikası aldı

Redmi A3, 23129RN51H model numarasıyla BIS veri tabanında göründü. Liste akıllı telefonun herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın yakında olduğuna dair önemli bilgiler veriyor. Şu an için tanıtım tarihi belli olmasa da Redmi A2'nin martta tanıtıldığını dikkate alarak ürünün 2024'ün ilk aylarında vitrine çıkacağını söyleyebiliriz.

Bilindiği üzere Redmi A2'nin 75 dolarlık bir fiyat etiketi vardı. Bu yüzden yaklaşan Redmi A3'ün de benzer bir fiyat aralığıyla satışa çıkacağını söylemek mümkün.

Redmi Note 13 Pro 5G global için geri sayımda!

Redmi A2 serisinin teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzellikA2 ModeliA2 Plus Modeli İşlemciMediaTek Helio G36MediaTek Helio G36Çekirdek8 adet 2.2GHz ARM Cortex-A538 adet 2.2GHz ARM Cortex-A53İşlemci Teknolojisi12nm12nmGrafik İşlemciIMG PowerVR GE8320IMG PowerVR GE8320Ekran Boyutu6.52 inç6.52 inçEkran ÇözünürlüğüHD Plus (720×1600)HD Plus (720×1600)Depolama2 GB RAM + 32 GB Depolama3 GB RAM + 32 GB DepolamaRAM TürüLPDDR4XLPDDR4XDepolama TeknolojisieMMC 5.1eMMC 5.1MicroSD DesteğiVarVarKameraİkili kamera dizilimiİkili kamera dizilimiAna Kamera8 Megapiksel8 MegapikselGeniş Açılı KameraVarVarÖn Kamera5 Megapiksel5 MegapikselBatarya5.000 mAh, 10W şarj destekli5.000 mAh, 10W şarj destekliŞarj GirişiMicroUSBMicroUSB

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!