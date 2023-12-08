Xiaomi Redmi 13R: Özellikler ve Fiyatı

Xiaomi'nin yeni modeli Redmi 13R, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor. 6,74 inç HD+ ekran, MediaTek Dimensity 6100+ işlemci, 50 MP çift arka kamera gibi özelliklere sahip olan telefon, 140 dolarlık fiyatıyla kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Çinli marka ülkemizde de sıklıkla tercih edilen Redmi markasına bir yeni model daha ekledi. Bu kapsamda kısa bir süre önce Redmi 13R tanıtıldı. Peki akıllı telefon neler sunuyor? Redmi 13R özellikleri ve fiyatı!

Redmi 13R özellikleri

Redmi 13R modelinde 6,74 inç HD+ çözünürlüklü 90 Hz tazeleme hızı sunan IPS LCD bir panel yer alıyor. Cihazın panelinde 450 nit tepe parlaklığı ve sektör standartlarına göre normal kabul edilebilecek çerçeveler mevcut.

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 6100+ işlemcisi mevcut. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 5 Megapiksellik selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana, bir adet çözünürlüğü belli olmayan yardımcı sensör ve LED flaştan oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Öte yandan 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla raflardaki yerini alıyor.

ÖzellikDeğer Ekran6,74 inç IPS LCD, 1600 x 720 piksel HD+, 90 Hz yenileme hızı, 450 nit parlaklık, Gorilla Glass korumaİşlemciDimensity 6100 PlusRAM4 GB LPDDR4xDepolama128 GB UFS 2.2Batarya5.000mAh, 18W hızlı şarjİşletim SistemiMIUI 14 üzerinde Android 13Parmak İzi SensörüYana bakan parmak izi sensörüÖn Kamera5 MPArka Kamera50 MP birincil kamera, yardımcı lens, LED flaşBağlantıÇift SIM, 5G, USB-C, microSD kart yuvası, 3,5 mm kulaklık girişiBoyutlar168,05 x 77,91 x 8,19 mmAğırlık195 gramRenk SeçenekleriStar Rock Black, Fantasy Purple, Wave Water GreenFiyat999 Yuan (~140$)

Redmi 13R fiyatı

Redmi 13R yukarıda da belirttiğimiz RAM ve depolama opsiyonuyla 140 dolardan satılıyor. Cihazda siyah, mor ve yeşil renk seçeneklerinin olduğunu da belirtelim.