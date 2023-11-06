Xiaomi Redmi 13C Tanıtım Posterleri Yayınlandı

Xiaomi'nin Redmi 13C modeli için tanıtım posterleri yayınlandı. Akıllı telefonun özellikleri ve tasarımı hakkında bilgiler verildi.

Xiaomi'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü ve ülkemizde 5 bin 300 TL'lik başlangıç fiyatıyla satışa çıkan Redmi 12C'nin devam modeli için çalışmalar başladı. Daha önce IMEI veri tabanında ortaya çıkan ve tasarımını belli olan akıllı telefonun şimdi de resmi tanıtım posterleri yayınlandı.

Redmi 13C için tanıtım posterleri yayınlandı

Xiaomi, X hesabından yaptığı paylaşımla yaklaşan Redmi 13C modelinin tanıtım posterlerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon siyah, mavi, açık yeşil ve kar fırtınası beyazı renkleriyle raflardaki yerini alacak.

Tanıtım posterlerinde akıllı telefonun çıkış tarihine ilişkin herhangi bir detay mevcut değil. Ancak iddialara göre bu yıl bitmeden piyasaya sürülecek.

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Redmi 13C, selefine kıyasla daha modern bir arka panel tasarımıyla geliyor. Ayrıca görsele baktığımızda cihazın selefindeki gibi 50 Megapiksellik bir ana kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Ön tarafta bizleri herhangi bir değişiklik beklemiyor. Önceki modelde yer alan U şeklindeki çentik ve daha çok uygun fiyatlı ürünlerde bulunan kalın çerçeveler yer alıyor.

Akıllı telefonda 6.74 inç 90 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan IPS LCD panel yer alacak. Dahası, 18W hızlarında şarj olan 5.000 mAh'lik bir pilden beslenecek. Aynı zamanda yukarıda da belirtildiği üzere 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Önde ise 8 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

Üründe kullanılacak işlemci ise giriş segment MediaTek Helio G85 olacak. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.