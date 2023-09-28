Xiaomi Redmi 13C'nin Tasarımı ve Teknik Detayları Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı akıllı telefonu Redmi 13C'nin tasarımı ve teknik detayları sızdırıldı. Yüksek çözünürlüklü görüntülerle paylaşılan telefon, yeni arka panel tasarımı ve 50 MP ana kamera ile dikkat çekiyor.

Xiaomi'nin geçen yılın sonunda kullanıcıların beğenisine sunduğu Redmi 12C modeli uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Ülkemizde mart ayında satışa çıkan ve güncel başlangıç fiyatı 4 bin 899 TL olan akıllı telefonun halefi Redmi 13C ilk kez ortaya çıktı. Son ortaya çıkan bir rapor ürünün tasarımını ve bazı teknik detaylarını gözler önüne seriyor.

Redmi 13C kullanıcılara neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen MySmartPrice, yaklaşan Redmi 13C'nin yüksek çözünürlüklü görüntülerini paylaştı. Buna göre akıllı telefon; yeşil, siyah ve mavi renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Ayrıca arka tarafta önemli değişikliklerin olduğunu belirtelim.

Redmi 13C, selefine kıyasla daha modern bir arka panel tasarımıyla geliyor. Ayrıca paylaşılan görsellere baktığımızda cihazın selefindeki gibi 50 Megapiksellik bir ana kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Ön tarafta bizleri herhangi bir değişiklik beklemiyor. Önceki modelde yer alan U şeklindeki çentik ve daha çok uygun fiyatlı ürünlerde bulunan kalın çerçeveler yer alıyor.

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Xiaomi Redmi 12C teknik özellikleri

Ekran: 6,71 inç Damla Çentikli ekran 1650 x 720 HD+ çözünürlük Düşük modda 500 nit parkalık 6: 9 en-boy oranı, 1500: 1 kontrast oranı NTSC %70İşlemci: MediaTek Helio G85 (12 nm)Arka kamera: Ana kamera – 50 megapiksel, f/1.8 diyafram aralığıArka kamera video: 1080p@30fps 720p@30fpsÖn kamera: 5 megapiksel, f/2.2 diyafram aralığıÖn kamera video: 1080p@30fps 720@30fpsRAM ve depolama seçenekleri: 4 GB + 64 GB 4 GB + 128 GB LPDDR4X – eMMC 5.1Batarya: 5000 mAhŞarj: 10 W hızlı şarjİşletim sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13Boyut: 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm 192 gramRenk seçenekleri: Grafit grisi, okyanus mavisi, nane yeşili, lavanta moru

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