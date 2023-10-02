Xiaomi Redmi 13C'nin Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin Redmi 12C'nin halefi olan Redmi 13C modelinin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı. Cihazın IMEI veri tabanında tespit edildiği belirtildi. Yüksek çözünürlüklü görüntüler paylaşıldı ve arka panelde önemli değişiklikler olduğu görüldü. Teknik özellikler de açıklandı.

Xiaomi'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü ve ülkemizde 4 bin 899 TL'lik başlangıç fiyatıyla dikkatleri çeken Redmi 12C'nin halefi üzerinde çalışmalar başladı. Akıllı telefonun kısa süre önce tasarımı ortaya çıkarken, son paylaşılan bir rapor cihazın IMEI tabanında tespit edildiğini gözler önüne seriyor.

Redmi 13C IMEI veri tabanında

Yaklaşan Redmi 13C, 23124RN87G model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Bu, cihazın global sürümüne işaret ederken model numarasının ilk dört hanesine bakıldığında "2312" aralık ayında piyasaya sürülebileceğini söyleyebiliriz.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen MySmartPrice, yaklaşan Redmi 13C'nin yüksek çözünürlüklü görüntülerini paylaştı. Buna göre akıllı telefon; yeşil, siyah ve mavi renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Ayrıca arka tarafta önemli değişikliklerin olduğunu belirtelim.

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Redmi 13C, selefine kıyasla daha modern bir arka panel tasarımıyla geliyor. Ayrıca paylaşılan görsellere baktığımızda cihazın selefindeki gibi 50 Megapiksellik bir ana kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Ön tarafta bizleri herhangi bir değişiklik beklemiyor. Önceki modelde yer alan U şeklindeki çentik ve daha çok uygun fiyatlı ürünlerde bulunan kalın çerçeveler yer alıyor.

Xiaomi Redmi 12C teknik özellikleri

Ekran: 6,71 inç Damla Çentikli ekran 1650 x 720 HD+ çözünürlük Düşük modda 500 nit parkalık 6: 9 en-boy oranı, 1500: 1 kontrast oranı NTSC %70İşlemci: MediaTek Helio G85 (12 nm)Arka kamera: Ana kamera – 50 megapiksel, f/1.8 diyafram aralığıArka kamera video: 1080p@30fps 720p@30fpsÖn kamera: 5 megapiksel, f/2.2 diyafram aralığıÖn kamera video: 1080p@30fps 720@30fpsRAM ve depolama seçenekleri: 4 GB + 64 GB 4 GB + 128 GB LPDDR4X – eMMC 5.1Batarya: 5000 mAhŞarj: 10 W hızlı şarjİşletim sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13Boyut: 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm 192 gramRenk seçenekleri: Grafit grisi, okyanus mavisi, nane yeşili, lavanta moru

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