Xiaomi Redmi 13C'nin Tasarımı ve Özellikleri Belli Oldu

Xiaomi'nin Redmi 12C'nin devam modeli olan Redmi 13C'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı. Akıllı telefonun yeşil, siyah ve mavi renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacağı belirtildi. Arka panel tasarımında önemli değişiklikler olduğu görüldü. Teknik özellikler arasında MediaTek Helio G85 işlemci, 50 MP ana kamera, 6.71 inç damla çentikli ekran ve 5000 mAh batarya bulunuyor.

Xiaomi'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü ve ülkemizde 6 bin 100 TL'lik başlangıç fiyatıyla satışa çıkan Redmi 12C'nin devam modeli için çalışmalar başladı. Daha önce IMEI veri tabanında ortaya çıkan akıllı telefonun şimdi de tasarımı ve kilit özellikleri belli oldu.

Redmi 13C tasarımı ve özellikleri belli oldu

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Newzonly, Redmi 13C modelinin canlı görüntüsünü paylaştı. Böylece akıllı telefonun tasarımı ve kilit özellikleri belli oldu. Buna göre akıllı telefon; yeşil, siyah ve mavi renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Ayrıca arka tarafta önemli değişikliklerin olduğunu belirtelim.

Redmi 13C, selefine kıyasla daha modern bir arka panel tasarımıyla geliyor. Ayrıca görsele baktığımızda cihazın selefindeki gibi 50 Megapiksellik bir ana kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Ön tarafta bizleri herhangi bir değişiklik beklemiyor. Önceki modelde yer alan U şeklindeki çentik ve daha çok uygun fiyatlı ürünlerde bulunan kalın çerçeveler yer alıyor.

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Akıllı telefonda 6.74 inç 90 Hz yenileme hızı sunan IPS LCD panel yer alacak. Dahası, 18W hızlarında şarj olan 5.000 mAh'lik bir pilden beslenecek.

Xiaomi Redmi 12C teknik özellikleri

Ekran: 6,71 inç Damla Çentikli ekran 1650 x 720 HD+ çözünürlük Düşük modda 500 nit parkalık 6: 9 en-boy oranı, 1500: 1 kontrast oranı NTSC %70İşlemci: MediaTek Helio G85 (12 nm)Arka kamera: Ana kamera – 50 megapiksel, f/1.8 diyafram aralığıArka kamera video: 1080p@30fps 720p@30fpsÖn kamera: 5 megapiksel, f/2.2 diyafram aralığıÖn kamera video: 1080p@30fps 720@30fpsRAM ve depolama seçenekleri: 4 GB + 64 GB 4 GB + 128 GB LPDDR4X – eMMC 5.1Batarya: 5000 mAhŞarj: 10 W hızlı şarjİşletim sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13Boyut: 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm 192 gramRenk seçenekleri: Grafit grisi, okyanus mavisi, nane yeşili, lavanta moru

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