Xiaomi POCO X6 5G için Redmi Note 13 iddiası

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde geçtiğimiz aylarda tanıtılan POCO X5 ailesinin devam modelleri üzerinde çalışmalar başladı. POCO X6 5G, Redmi Note 13'ün yeniden markalanmış sürümü olacak. Cihazda 6.6 inç FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelin yer alması bekleniyor. Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 6080 işlemci, 16 MP ön kamera, 100 MP ana kamera, 6/8/12 GB RAM, 128/256 GB depolama ve 5.000 mAh batarya bulunacak.

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde geçtiğimiz aylarda tanıtılan POCO X5 ailesinin devam modelleri üzerinde çalışmalar başladı. Peki akıllı telefonlar neler sunacak? Kısa süre önce seriyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı.

POCO X6 5G için Redmi Note 13 iddiası

Xiaomiui'ye göre POCO X6 5G, 2312DRAF3G ve 2312DRAF3I model numaralarıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefonun geçen günlerde kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13'ün yeniden markalanmış sürümü olacağı söyleniyor.

Cihazda 6.6 inç FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelin yer alması kuvvetle muhtemel. Aynı zamanda ekranın 1.000 nit parlaklık sunacağını belirtelim.

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Telefonda kullanılacak işlemci MediaTek Dimensity 6080 olacak. 6 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

16 Megapiksel ön kameraya sahip olması beklenen akıllı telefonda 100 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunacak. Bunun dışında 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama mevcut olacak. Son olarak 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden beslenecek.