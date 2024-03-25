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Xiaomi POCO F6 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

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Xiaomi'nin bir süredir gündemden düşmeyen POCO F6 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefon selefi gibi fiyat performans odaklı olacak ve globalde satışa çıkacak. Son gelen raporlar modelin kilit özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte POCO F6 özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

POCO F6 özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi

Bilindiği üzere Xiaomi Civi 4 Pro geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü ve Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alan ilk telefon unvanını aldı. Tabii, bu durum Çin pazarı için geçerli ve henüz globale yeni yongayla gelen bir cihaz görmedik.

#Snapdragon8sGen3 China debut – #XiaomiCIVI4Pro#Snapdragon8sGen3 Global debut – ??????

— David Liu (@DavidBlueLS) March 21, 2024

POCO Global yöneticisi David Liu tarafından yapılan paylaşıma bakacak olursak globalde Snapdragon 8s Gen 3 kullanacak ilk telefon da Xiaomi bünyesinden çıkacak: POCO F6. Hatta Xiaomiui'nin raporuna göre akıllı telefon yakında Çin'de tanıtılacak Redmi Note 13 Turbo'nun yeniden markalanmış sürümü olacak. İki telefonun tasarımları farklı olsa da teknik özellikleri tamamen aynı olacak.

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Yeni yonga; 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeklerine sahip. Bununla birlikte TSMC'nin 4 nm süreci fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim.

POCO F6 modeliyle ilgili henüz resmi bir tanıtım tarihi yok. Ancak selefinin geçen yılın mayıs ayında vitrine çıktığını dikkate alırsak, yeni model için de benzer bir tanıtım takviminin benimseneceğini söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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