Xiaomi Pad 7 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Xiaomi, yeni tablet modeli Pad 7 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ve 144 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran gibi özelliklerle donatılan tablet, Pad 6 Pro'dan farklılık gösterecek. Henüz detayları tam olarak açıklanmasa da, Pad 7 Pro'nun fiyatının en az 400 Dolar olması bekleniyor.

Xiaomi yeni tablet modelini tanıtmak için hazırlanıyor. Nisan ayında Pad 6 Pro ile karşımıza çıkan Çinli şirket, şimdi Pad 7 Pro ile pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. Gelin Xiaomi'nin yeni tabletinin ortaya çıkan özelliklerine göz atalım.

Xiaomi Pad 7 Pro, Pad 6 Pro'dan ne kadar farklı olacak?

Xiaomi yakında yüksek özelliklere sahip yeni tableti ile karşımızda olacak. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak olan Pad 7 Pro, performanstan ödün vermeyecek. 144 Hz yenileme hızına sahip LCD ekranla geleceği bildirilen Pad 7 Pro'nun arka tarafında bir adet kamera taşıyacağı da sızıntılar arasında.

İşlemcisi ile Snapdragon 8+ Gen 1'li Pad 6 Pro'dan ayrılan Xiaomi Pad 7 Pro için şimdilik daha fazla detay yok. Ancak Pad 6 Pro'nun özelliklerine bakarak Pad 7 Pro hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Tabi Pad 6 Pro'nun 350 Dolar bandında satıldığını göz önünde bulundurursak, Xiaomi Pad 7 Pro'nun en az 400 Dolar'dan satılacağını söyleyebiliriz. Siz Pad 7 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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Xiaomi Pad 6 Pro özellikleri!