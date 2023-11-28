Xiaomi Pad 7 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin bu yılın başlarında vitrine çıkardığı Pad 6 serisinin devam modelleri için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Pad 7 serisiyle ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı ortaya çıkmasa da bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira kısa bir süre önce Xiaomi Pad 7 Pro hakkında ilk bilgiler geldi!

Xiaomi Pad 7 Pro neler sunacak?

GSMChina tarafından paylaşılan son rapora göre Xiaomi, Pad 7 serisiyle ilgili çalışmalarında sona yaklaştı ve tabletleri önümüzdeki yıl piyasaya sürecek. Burada Pad 7 Pro'nun N81A model numarasını taşıdığını ve 1480×2367 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan LCD bir panele ev sahipliği yapacağının altı çiziliyor. Hatta tabletin ekranının Tianma tarafından üretildiği ifade ediliyor.

Bunun dışında cihazda kullanılacak işlemcinin geçen yıl tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 olduğu söyleniyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında ürünün kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS arayüzünü çalıştıracağı iddia ediliyor.

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Şu an için tabletle ilgili ortaya çıkan tüm detaylar bu kadar. Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Pad 6 ailesinin teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzelliklerXiaomi Pad 6Xiaomi Pad 6 Pro İşlemciSnapdragon 870Snapdragon 8+Batarya8600 mAh8600 mAhEkran11 inç IPS LCD, 2880x 1800 piksel (2.8K), 309ppi, 144 hz11 inç IPS LCD, 2880x 1800 piksel (2.8K), 309ppi, 144 hzBellek6/8/12GB RAM8/12 GB RAMDepolama128/256GB128/256/512 GBŞarj67W hızlı şarj67W hızlı şarjKamera8 Megapiksel20 Megapiksel

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