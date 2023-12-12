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Xiaomi Pad 7 Pro Global Pazarda Satılacak

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Xiaomi'nin Pad 7 Pro modelinin global pazarda satışa çıkacağı açıklandı. Tablet, yüksek çözünürlüklü ekran ve güçlü işlemci gibi özelliklerle kullanıcıların beğenisini kazanacak.

Xiaomi'nin bu yılın başlarında kullanıcıların beğenisine sunduğu Pad 6 serisinin devam modelleri için geri sayım başladı. Pad 7 serisiyle ilgili ilk raporlar geçen haftalarda ortaya çıkarken, son olarak Pro modeliyle ilgili kullanıcıları fazlasıyla sevindiren bir gelişme yaşandı.

Xiaomi Pad 7 Pro globalde satılacak iddiası

GSMChina tarafından paylaşılan son rapora göre yaklaşan Xiaomi Pad 7 Pro modeli global pazarlarda da satışa çıkacak. Bilindiği üzere Çinli üretici Pro tabletlerini Çin dışına çıkarmıyor ve globale sadece standart modelle geliyordu.

In our first report, we said that Xiaomi Pad 7 Pro would only be sold in Mainland China. But there was an interesting development that shocked everyone. Xiaomi is planning to officially launch Xiaomi Pad 7 Pro in the international market.#XiaomiPad7Pro #Xiaomi pic.twitter.com/UjeD8VLDEn

— GSMChina.com (@gsmchinacom) December 10, 2023

Kaynağın bir önceki raporu Xiaomi Pad 7 Pro'nun N81A model numarasını taşıdığını ve 1480×2367 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan LCD bir panele ev sahipliği yapacağının altını çiziyor. Hatta tabletin ekranının Tianma tarafından üretildiği ifade ediliyor.

Xiaomi'den bütçe dostu model için HyperOS müjdesi!

Bunun dışında cihazda kullanılacak işlemcinin geçen yıl tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 olduğu söyleniyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında ürünün kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS arayüzünü çalıştıracağı iddia ediliyor.

Şu an için tabletle ilgili ortaya çıkan tüm detaylar bu kadar. Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Pad 6 ailesinin teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzelliklerXiaomi Pad 6Xiaomi Pad 6 ProİşlemciSnapdragon 870Snapdragon 8+Batarya8600 mAh8600 mAhEkran11 inç IPS LCD, 2880x 1800 piksel (2.8K), 309ppi, 144 hz11 inç IPS LCD, 2880x 1800 piksel (2.8K), 309ppi, 144 hzBellek6/8/12GB RAM8/12 GB RAMDepolama128/256GB128/256/512 GBŞarj67W hızlı şarj67W hızlı şarjKamera8 Megapiksel20 Megapiksel

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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