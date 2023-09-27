Xiaomi, Pad 6 ve Redmi Pad SE'yi tanıttı

Xiaomi, 13T Serisi Lansman etkinliğinde yeni tabletleri Pad 6 ve Redmi Pad SE'yi tanıttı. Pad 6, 11 inç boyutu, 490 gram ağırlığı ve 6.51 mm inceliğiyle en ince tabletlerden biri olma özelliği taşıyor. Qualcomm Snapdragon 870 işlemci ve Android 13 işletim sistemiyle güçlendirilen Pad 6, 11.599 TL fiyatıyla ön satışa çıkacak. Redmi Pad SE ise Snapdragon 680 işlemci ve Android 13 işletim sistemiyle piyasaya sürülecek ve 5.799 TL fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Xiaomi, bir dizi yeni cihazını tanıttığı 13T Serisi Lansman etkinliğini düzenledi. Etkinlikte şirket, Xiaomi Pad 6 ve Pad SE'yi tanıttı. Pad 5 ile tabletteki başarısını ispatlayan Xiaomi, yine şaşırtmadı. 490 gram ağırlığı 6.51 mm inceliğiyle 11 inç boyutuyla Xiaomi Pad 6 ve Redmi Pad SE, piyasanın en ince tabletleri arasına isimlerini yazdırmayı başardı. İşte detaylar…

Xiaomi lansmanıyla fiyat performans ürünleri Xiaomi Pad 6 ve Redmi Pad 6 SE tanıtıldı!

11 inç ekran boyutu, 490 gram ağırlığı ve 6.51 mm inceliğiyle Xiaomi Pad 6, en ince tabletlerden biri olma özelliği taşıyor. Ayrıca 2,8K ultra HD ekran ve 144Hz yenileme hızı ile kendisini ispat etti. Xiaomi Pad 6, üst düzey performans için Qualcomm Snapdragon 870 işlemciye sahip. Android 13 işletim sistemiyle piyasaya çıkacak.

Gri mavi ve altın olmak üzere 3 ayrı rengiyle birlikte 11.599 TL fiyatıyla ön satışa çıkacak. Xiaomi, pil sağlığı konusunda da iddialı. 8840 mAh batarya ile uzun ömürlü kullanım fırsatıyla karşımıza geliyor. Kameraya gelirsek 8 Megapiksel ön ve 13 Megapiksel arka kamera özelliği mevcut. Ayrıca Xiaomi, mavi ışık filtresi özelliğiyle birlikte kullanıcıların göz sağlığını korumak istiyor. Çoklu pencere ekranı özelliğiyle birlikte aynı anda 4 ayrı pencerede uygulama açabileceksiniz. Ayrıca 8 GB+128 GB hafıza desteği sunuyor.

Xiaomi 13T kutu açılımı! – iPhone 15'e rakip mi?

ÖzellikDeğer Ekran Boyutu11 inçAğırlık490 gramİncelik6.51 mmEkran Çözünürlüğü2,8K ultra HDEkran Yenileme Hızı144HzİşlemciQualcomm Snapdragon 870İşletim SistemiAndroid 13Renk SeçenekleriGri, Mavi, AltınFiyat11.599 TLBatarya Kapasitesi8840 mAhÖn Kamera Çözünürlüğü8 MegapikselArka Kamera Çözünürlüğü13 MegapikselMavi Işık FiltresiVarÇoklu Pencere DesteğiEvet (4 ayrı pencere)Bellek8 GB RAM, 128 GB depolama

Redmi Pad SE tanıtıldı!

Redmi Pad 6,11 inç ekran boyutu, 490 gram ağırlığı ve 6.51 mm inceliğe sahip. Bu sayede en ince tabletlerden biri olma özelliği taşıyor. 90Hz' e kadar yenileme hızı sunuyor. Redmi Pad SE, Snapdragon 680 işlemci desteği ve Android 13 işletim sistemiyle piyasaya çıkacak. Ayrıca 5 Megapiksel ön ve 8 Megapiksel arka kameraya sahip. 8000 mAh batarya özelliğiyle pil sağlığı konusundaki iddiasını sürdürüyor.

Tıpkı Pad 6 gibi göz sağlığını korumak için mavi ışık filtresi özelliğine sahip. Redmi Pad SE, nane yeşili, grafit grisi ve lavanta moru seçenekleriyle ön satışa çıktı. Fiyatı ise 5.799 TL. Bu sayede tam bir fiyat performans ürünü olma özelliği taşıyor.