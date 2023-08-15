Xiaomi Pad 6 Max Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyat

Xiaomi, yeni lansmanında Pad 6 Max'i tanıttı. 16GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip olan tablet, yüksek özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar.

Xiaomi, Çin'de düzenlediği yeni lansman kapsamında bir dizi ürününü tanıttı. Etkinliğin en dikkat çeken modellerinden biri ise Xiaomi Pad 6 Max oldu. Ekran, ses, performans tarafında yükseltmeler içeren tablet, Pad 6 serisinin şimdiye kadarki en yüksek özelliklere sahip cihazı gibi görünüyor. Peki Pad 6 Max fiyatı ne? İşte detaylar.

16GB RAM ve 1TB depolama: Xiaomi Pad 6 Max özellikleri

Xiaomi Pad 6 Max, 120Hz yenileme hızına sahip 14 inç büyüklüğünde 2.8K LCD ekranla geliyor. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden gücünü alan tablette, 16GB'a kadar RAM ve 1TB depolama alanı yer alıyor. Bu teknik özellikleriyle Xiaomi'nin şimdiye kadarki en üst düzey tableti oldu.

Tasarım açısından Pad 6 ve Pad 6 Pro'nun çizgilerini takip ediyor. Aynı anda birden fazla uygulamayı kullanmak için bölünmüş ekran gibi özelliklere sahip olan, ince çerçeveleriyle de dikkat çekiyor. Büyüklük olarak ise 11 inçlik Pad 6 Pro'dan kabaca yüzde 50 oranında daha geniş olduğunu belirtelim.

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Pad 6 Max arka tarafında ikili kamera kurulumuna sahip. Bu kameralar 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor. Ön tarafında ise 30 Megapiksel selfie kamerası bulunduruyor. Android 13 tabanlı MIUI Tablet 14 ile kutudan çıkıyor.

Xiaomi, Pad 6 Max'in Dolby Atmos destekli sekiz hoparlöre sahip olduğunu ifade etti. Tabletin ayrıca klavye, stylus kalem gibi aksesuarlarla birlikte sunulacağını da belirtmek gerekiyor.

Özellik Ekran14 inç, 2.8K LCD, 120Hz yenileme hızıİşlemciSnapdragon 8+ Gen 1RAM ve Depolama16GB'a kadar / 1TB'a kadarArka Kamera50MP ana + 2MP derinlik Ön Kamera30MP selfie İşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI Tablet 14ÖzelliklerDolby Atmos destekli sekiz hoparlör, çıkarılabilir klavye ve stylus kalem desteğiRenk SeçenekleriSiyah, GümüşFiyat525 dolar (14 bin TL + vergiler)

Xiaomi Pad 6 Max, 8GB+256GB modeli için 525 dolardan (14 bin TL + vergiler) sunuluyor. 16GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip en üst modelin fiyatı ise 660 dolar olarak belirlendi. Siyah ve Gümüş renk seçenekleriyle ilk olarak Çin'de satışa çıkacak.