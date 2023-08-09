Xiaomi Pad 6 Max Geekbench Puanı Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni tablet serisi Pad 6'ya Pad 6 Max modeli eklenecek. Pad 6 Max, Geekbench testinde 1.752 tek çekirdekli ve 4.618 çok çekirdekli puan aldı. Tablet, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve 12 GB RAM ile güçlendirilecek.

Xiaomi'nin yeni tabletleri Pad 6 ve Pad 6 Pro geçen aylarda tanıtıldı. Özellikleri ve tasarımıyla kullanıcıları üzmeyen seriye görünüşe göre çok yakında bir model daha eklenecek. Pad 6 Max olarak adlandırılması beklenen ürün kısa bir süre önce performans testinde ortaya çıktı. İşte Pad 6 Max Geekbench puanı!

Xiaomi Pad 6 Max Geekbench puanı

Xiaomi Pad 6 Max 2307BRPDCC model numarasıyla Geekbench veri tabanındaki yerini aldı. Tablet tek çekirdekli testlerden 1.752, çok çekirdekli testlerden ise 4 bin 618 puan almayı başardı. Bunun yanı sıra bazı teknik özellikleri belli oldu.

Geekbench veri tabanına göre tablet Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3x 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik işlemcisine ev sahipliği yapıyor. Serinin Pro modelinde de bu yonganın kullanıldığını belirtelim.

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Tablet 12 GB RAM ile satışa çıkacak. Tabii burada farklı opsiyonların olup olmadığını ilerleyen süreçlerde öğreneceğiz. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından serinin diğer modellerinin teknik özellikleri şöyle;

ÖzelliklerXiaomi Pad 6Xiaomi Pad 6 Pro İşlemciSnapdragon 870Snapdragon 8+ Gen 1Batarya8600 mAh8600 mAhEkran11 inç IPS LCD, 2880x 1800 piksel (2.8K), 309ppi, 144 hz11 inç IPS LCD, 2880x 1800 piksel (2.8K), 309ppi, 144 hzBellek6/8/12GB RAM8/12 GB RAMDepolama128/256GB128/256/512 GBŞarj67W hızlı şarj67W hızlı şarjKamera8 Megapiksel20 Megapiksel

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