Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, performans testinde!

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 Geekbench performans testinde ortaya çıktı. Peki tablet nasıl bir performans gösterdi? İşte ayrıntılar!

Xiaomi, tablet pazarındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz yıl önemli satış başarılarına imza atan Pad 5 modellerini piyasaya sürerken, çok yakında yeni tabletleriyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hatta geçtiğimiz haftalara kadar üreticinin Redmi Pad 5G'yi tanıtacağına dair söylentiler vardı. Ancak görünüşe göre iddia edilen bu modeli Pad 5 serisinin yeni bir üyesi olacak.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 Geekbench'te ortaya çıktı

Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl vitrine çıkardığı Pad 5 serisi 11 inçlik panelle kullanıcıların karşısına çıktı. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, Pro modelin bir de 12.4 inçlik versiyonu üzerinde çalışıyor. Hatta cihaz, kısa bir süre önce 22081281AC model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıktı.

Geekbench verilerine baktığımızda tabletin tek çekirdekli testlerden 986, çok çekirdekli testlerden 3 bin 117 puan aldığını görüyoruz. Öte yandan geçen sene tanıtılan 11 inç Xiaomi Pad 5 Pro ile muhtemelen aynı teknik özelliklere sahip olacak.

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Cihazda Qualcomm Snapdragon 870 mevcut. 7 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir 3.2 GHz ARM Cortex-A77 (Kryo 585), üç 2.4 GHz ARM Cortex-A77 (Kryo 585) ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 650 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Tablette küçük kardeşinde olduğu gibi 8 GB'lik RAM mevcut olacak. Aynı zamanda farklı RAM seçenekleri de kullanıcılara sunulacak. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı MIUI 13'ü çalıştıracak.

Bu tabletin yukarıda belirtildiği gibi Redmi Pad 5G olduğuna yönelik söylentiler de bulunuyor. Ancak şu an için konuyla ilgili net bir detay maalesef yok. Son olarak 11 Ağustos'ta Çin'de tanıtılması bekleniyor.