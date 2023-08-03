Xiaomi'nin yeni tablet modeli Redmi Pad SE'nin özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmek için Redmi Pad SE adlı yeni tablet modeli üzerinde çalışıyor. Tablet, daha düşük özelliklerle gelecek ve 10-11 inçlik bir LCD ekran, Snapdragon 680 işlemci, 8 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kamera gibi özelliklere sahip olacak.

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde akıllı telefonların yanı sıra tabletler konusunda da bir hareketlilik söz konusu. Bu kapsamda ön plana çıkan modellerden birisi de Redmi Pad SE. Kısa bir süre önce tabletin teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı.

Redmi Pad SE kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomiui'nin haberine göre bugüne dek sızıntılarla gündemden düşmeyen Redmi Pad 2 Redmi Pad SE adıyla satışa çıkacak. Yaklaşan tabletin orijinal Redmi Pad'e kıyasla daha düşük özelliklerle gelmesi de kafadaki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırıyor.

Redmi Pad 2, 10 ila 11 inçlik bir LCD ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca 1200×1920 çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı kullanıcılara sunulacak. Öte yandan 8 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kamera ve Android 13 tabanlı MIUI 14 cihazda mevcut olacak.

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Tablete güç verecek işlemci ise Qualcomm Snapdragon 680. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo 265) ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Son olarak cihazda 8.000 mAh'lik bir pilin kullanılması söz konusu.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Redmi Pad modelinin teknik özellikleriyse şöyle:

ÖzellikDeğer Ekran10,61 inç 2K LCD panelTazeleme Hızı90 HzParlaklık400 nitKontrast Oranı1500: 1İşlemciMediaTek Helio G99RAM3/4 GB RAMDepolama64/128 GBÖn Kamera8 MegapikselArka Kamera8 MegapikselPil18W destekli 8000 mAh

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