Xiaomi'nin yeni serisi Redmi K70E'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı

Xiaomi, Çin'deki etkinliğinde Redmi K70E modelini tanıttı. Telefonun özellikleri ve fiyatı merakla bekleniyordu. İşte Redmi K70E'nin özellikleri ve fiyatı...

Xiaomi, bugün ana vatanı Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni K70 serisini tanıttı. Merakla beklenen akıllı telefonlar özellikleri ile büyük ilgi topladı. Peki bu serideki modellerden Redmi K70E neler sunuyor? İşte Redmi K70E özellikleri ve fiyatı…

Redmi K70E özellikleri ve fiyatı

Redmi K70E modeli, 6.67 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe sahip bir ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı, 1800 nit tepe parlaklık ve 1920 Hz PWM sunan bu ekran, HDR10, HDR10+ ve HDR Vivid teknolojilerini bünyesinde barındırıyor.

Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 8300 Ultra işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber telefon, 90W hızlı şarj ile beslenen 5500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Şirket, 34 dakikada tamamen şarj edilebildiğini iddia ediyor.

Xiaomi'den bir amiral gemisi daha: Redmi K70 Pro tanıtıldı!

Ön tarafında 16 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumda OIS destekli 64 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel makro lensten oluşuyor.

Redmi K70E teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.67 inç 120 Hz yenileme hızı 1.5K çözünürlük 2160 Hz dokunmatik örnekleme 446 PPI 1800 nit tepe parlaklık 1920 Hz PWM HDR10, HDR10+, HDR Vividİşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm)Arka Kameralar: 64 Megapiksel OIS destekli ana kamera 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera 2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera: 16 MegapikselBatarya: 5500 mAhŞarj Hızı: 90WRAM: 12 GB / 16 GB – LPDDR5xDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB – UFS 4.0Bağlantı: 5G, Bluetooth, NFCİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSParmak İzi Okuyucu: Var (ekran içine yerleştirilmiş)Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşilDiğer: Furious Engine 3.0

Redmi K70E fiyatı:

Redmi K70E 12 GB RAM + 256 GB: 280 dolar

Redmi K70E 12 GB RAM + 512 GB: 310 dolar

Redmi K70E 16 GB RAM + 1 TB: 365 dolar

Redmi K70E modelinin dünyada POCO X6 Pro adıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonun Türkiye başlangıç fiyatının 16 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.