Xiaomi'nin yeni işletim sistemi MiOS hakkında ilk ayrıntılar ortaya çıktı

Xiaomi, ürün yelpazesinin geniş olması ve fiyat konusunda da kullanıcıları üzmeyen politikasıyla öne çıkan bir firma. Şirket, akıllı telefonlarında Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanırken, son yaşanan bir gelişme bunun ilerleyen dönemlerde değişebileceğine işaret ediyor. Bu gerçekleşirse Xiaomi ve Google arasındaki Android ortaklığı yakın dönemde sona erebilir. İşte Xiaomi MiOS ile ilgili ilk ayrıntılar!

Xiaomi'den MiOS adlı yeni bir işletim sistemi mi geliştiriyor?

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Ice Universe, Xiaomi'nin kısa süre önce "mios.cn" alan adını tescil ettirdiğini paylaştığı bir görselle gözler önüne serdi. Şu an için konuyla ilgili net bilgiler olmasa da bu durum Çinli üreticinin MiOS adlı bir işletim sistemi geliştirdiği söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Xiaomi registered "https://t.co/X6MJOgOs6v",Perhaps it means that Xiaomi's highly customized self-developed operating system is coming soon. pic.twitter.com/3nsJ9oDTwk — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 22, 2023

Bilindiği üzere kendi işletim sistemini geliştiren son firma Huawei oldu. Firma, ABD yaptırımları nedeni ile dışa bağımlılığını minimuma indirme amacıyla geçtiğimiz yıllarda HarmonyOS'i kullanıma sundu. Xiaomi'nin ise Huawei gibi herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalma durumu en azından bizim bildiğimiz kadarıyla bulunmuyor. Şirket, Google uygulamalarından ve servislerinden eksiksiz bir şekilde yararlanıyor. Yani MiOS piyasaya sürülürse bir zorunluluk değil, tamamen tercih meselesi olacak.

Xiaomi otomobilinde dikkat çeken ayrıntı: Üretim karı yüzde 1!

Xiaomi'nin işletim sistemini Çin ile sınırlı tutacağı söyleniyor. Üreticinin daha önce bazı akıllı telefonlarını Çin'e özel tutup Avrupa'ya getirmemesi de bu ihtimali son derece güçlendiriyor. Yani böyle bir durumun yaşanması halinde Avrupa'daki Xiaomi kullanıcıları Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanmaya devam edecek. Bir diğer iddia ise şirketin Google ile ortaklığını bitirerek kendi ipini kendi keseceği. Tabii bunların tamamen iddialardan ve söylentilerden ibaret olduğunu belirtelim.

