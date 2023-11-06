Xiaomi'nin yeni HyperOS sistemi 2024'te kullanıcılara sunulacak

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı HyperOS 1.0'ın küresel dağıtım takvimini açıkladı. Yeni sistem, daha tutarlı bir arayüz ve gelişmiş performans sunarak Xiaomi kullanıcılarına daha iyi bir deneyim vadediyor. İlk olarak 2024 yılının ilk çeyreğinde kullanıcılara ulaşacak olan HyperOS, Android 14'e dayanıyor.

Xiaomi geçtiğimiz haftalarda Çin'de düzenlediği etkinlikte 14 serisi akıllı telefonlarını ve yeni HyperOS sistemini görücüye çıkardı. MIUI'ın yerini alacak bu sistem, hem çok daha tutarlı bir arayüz hem de Xiaomi cihazları arasında daha iyi ekosistem vadediyor. Son olarak HyperOS 1.0'ın küresel dağıtım takvimi ortaya çıktı.

HyperOS 1.0 2024'ün ilk çeyreğinde geliyor

GSMChina'nın haberine göre Xiaomi, HyperOS sistemi için küresel dağıtım programını açıklamaya hazır. Geçtiğimiz ay Xiaomi 14 serisiyle birlikte tanıtılan HyperOS 1.0; 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren dünya çapında kullanıcılara ulaşmaya başlayacak.

Xiaomi, HyperOS ile birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Bunlar arasında yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş performans ve senkronizasyon yer alıyor. Bu sistemin Android 14'e dayandığının da altını çizmek gerekiyor.

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Ortaya çıkan raporlara göre Xiaomi, HyperOS 1.0'ın dağıtımına 2024'te başlayacak. 14 serisinin hemen arkasından ise ilk olarak 13 ailesi güncellenecek. Buna göre Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra ve 13T modelleri dahil olmak üzere birden fazla cihaz HyperOS alacak.

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 11T

Xiaomi Pad 6

Xiaomi'den küresel dağıtımla ilgili resmi bir açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor. Ancak HyperOS'un test edildiğini ve hazır olduğunu gösteren sürüm numaralarının da ortaya çıktığını hatırlatalım.

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