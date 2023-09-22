Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli 90W hızlı şarj özelliğiyle geliyor

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli olan Xiaomi 14, 90W hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Modelin diğer özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar henüz açıklanmadı.

Ürettiği orta ve üst seviye telefonlarla ülkemiz pazarında da büyük bir paya sahip olan Xiaomi, amiral gemisi modeli için son hazırlıklarını yapıyor. Daha önce birçok sızıntıya sahne olan model hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Xiaomi 14, 90W hızlı şarj özelliğine sahip olacak

Xiaomi'nin amiral gemisi modeli, 3C sertifikası arenasında görüldü. Listeleme, cihazın bazı özelliklerini gözler önüne serdi. 23127PN0CC model numarasıyla sahne alacak Xiaomi 14 modelinin 90W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı görüldü.

Daha önce elde edilen bilgilere bakılırsa Xiaomi serisinin standart modelinde 4860 mAh'lik bir batarya, Pro modelinde ise 5000 mAh'lik bir batarya yer alacak. Ek olarak bu bataryalar, 90W'lık kablolu şarjın yanı sıra 50W'lık bir kablosuz şarjı destekleyecek.

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Ayrıntısı henüz belli olmasa da Xiaomi 14 modellerinde 50 Megapiksellik ana kameralar yer alacak. Birkaç gün önce sektördeki sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Xiaomi 14 Ultra modelinin sensör detaylarını açıkladı. Buna göre akıllı telefon yeni 1 inçlik Sony LYT900 ana kameraya sahip olacak.

Öte yandan serinin işlemci koltuğunda henüz tanıtılmamış, Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi olacak olan Snapdragon 8 Gen 3 yer alacak. elen bilgilere göre önemli bir performans yükseltmesi kazanacak olan işlemci 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak.

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