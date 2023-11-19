Xiaomi'nin şarjı en uzun giden modelleri hangileri?

Xiaomi, hiç şüphesiz en büyük Android akıllı telefon üreticilerinden birisi. Şirket, her sene farklı modeller ile sektördeki rekabete ivme katıyor. Tabii markanın yıllar içinde büyümesinin sebebi, tahmin edebileceğiniz üzere ürettiği akıllı telefonların çoğunun kullanım süresinin uzun olması. Peki şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri hangileri? İşte sıralama…

Şarjı en uzun giden Xiaomi modeli, Redmi 10 Power!

DXOMARK ekibi tarafından bazı faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanan şarjı en uzun süre giden Xiaomi modelleri sıralamasının birinci sırasında Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G modeli yer aldı. Ardından onu Xiaomi 11T takip etti.

Sıralamanın üçüncü sırasında, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G yer aldı. Dördüncü ve beşinci sıraya ise Xiaomi Redmi Note 10 ve Xiaomi 13 Ultra modelleri adını yazdırdı. Hemen ardından onları, Xiaomi Redmi Note 11S 5G ve Xiaomi Redmi Note 12 5G takip etti.

Xiaomi 13T vs 13T Pro kıyaslama!

Şarjı en uzun süre giden Xiaomi modelleri şu şekilde sıralandı;

SıraModelBatarya Kapasitesi 1Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G5.000 mAh2Xiaomi 11T5.000 mAh3Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G5.000 mAh4Xiaomi Redmi Note 105.000 mAh5Xiaomi 13 Ultra5.000 mAh6Xiaomi Redmi Note 11S 5G5.000 mAh7Xiaomi Redmi Note 12 5G5.000 mAh8Xiaomi Redmi Note 10S5.000 mAh9Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G5.000 mAh10Xiaomi Redmi Note 10 Pro5.500 mAh11Xiaomi 134.500 mAh12Xiaomi 13 Pro4.820 mAh13Xiaomi 11T Pro5.000 mAh14Xiaomi 12T Pro5.000 mAh15Xiaomi 13T Pro4.820 mAh

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.