Xiaomi'nin Redmi K60 Ultra'sı güncelleme stratejisini değiştiriyor

Xiaomi'nin yeni çıkardığı Redmi K60 Ultra, teknik özellikleri ve tasarımıyla olumlu geri dönüşler alıyor. Ayrıca, bu telefon Xiaomi'nin güncelleme stratejisinde de bir değişikliğe öncülük edecek.

Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunduğu Redmi K60 Ultra, teknik özellikleri ve tasarımıyla olumlu geri dönüşler almayı başardı. Fiyatıyla da oldukça rekabetçi olan telefon, Xiaomi'nin güncelleme stratejisindeki değişimin öncüsü olacak.

Redmi K60 Ultra ile Xiaomi'nin güncelleme stratejisi değişiyor

Xiaomi, güncelleme konuda kimilerinin takdir ettiği kimilerinin eleştirdiği bir şirket. Satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki ila üç yıl arasında yazılım desteği veriyor. Aynı zamanda resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini de belirli aralıklarla güncelliyor.

Redmi K60 Ultra, güncelleme stratejisindeki dengeleri tamamen değiştirecek. Zira cihaz Xiaomi'nin ürün yelpazesinde dört büyük işletim sistemi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi alan ilk telefon olacak. Bunun dışında MIUI 15 sürümünü alacak ilk modellerden olacağını da belirtelim.

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Akıllı telefon yalnızca Çin'de satışta ve yazılım desteği vaadi de şimdilik bu ülke ile sınırlı. Ancak bunların Avrupa'da satışa çıkan yeniden markalanmış sürümleri olduğu da unutulmamalı. İddialara göre yakında tanıtılacak Xiaomi 13T Pro temelde bir Redmi K60 Ultra olacak. İddiaların doğru çıkması halinde bu güncelleme sözü uluslararası pazarlara da yayılabilir. İlerleyen dönemlerde daha fazla model de bundan yararlanabilir.

Ekran: 6.67 inç – OLED 2712 x 1220 piksel çözünürlük 144 Hz yenileme hızı 68 milyar renk gösterimi Maksimum 2600 nit parlaklık 446 ppi Ekran-gövde oranı: Yüzde 87.5 Dolby Vision ve HDR10+ teknolojisiÇip: MediaTek Dimensity 9200+ (4 nm)Arka Kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.7, 1/1.49¨, 1.0 µm, PDAF, OIS – Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, 119°, 1/4¨, 1.12µm – Makro lens: 2 Megapiksel, f/2.4Arka Kamera Video: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+, 10-bitÖn Kamera: 20 Megapiksel, 1/2.0¨, 0.8µmÖn Kamera Video: 1080p@30/120fpsRAM: 12 GB / 16 GB / 24 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5.000 mAhŞarj Hızı: 120 W kablolu, PD3.0 – 19 dakikada tam dolumİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, GPSGirişler: USB Type-CDiğer: Ekranın altına yerleştirilen parmak izi okuyucusu IP68 su ve toz koruması Buhar soğutmaBoyut ve Ağırlık: 162.2 x 75.7 x 8.5 mm 204 gramRenk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşil

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