Xiaomi'nin Redmi Buds 5 Pro Kablosuz Kulaklığı Lansmanı Yaklaşıyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Redmi, yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı Buds 5 Pro 'yu listelemeye başladı. Akıllı telefon pazarında olduğu gibi kablosuz kulaklık pazarındaki payını da arttırmak gayesinde olan şirket, yeni modeliyle birlikte çok ses getirecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Redmi, yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı Buds 5 Pro 'yu listelemeye başladı. Akıllı telefon pazarında olduğu gibi kablosuz kulaklık pazarındaki payını da arttırmak gayesinde olan şirket, yeni modeliyle birlikte çok ses getirecek gibi görünüyor. İşte detaylar..

Redmi Buds 5 Pro, yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor!

Ses kalitesinde devrim yaratmayı hedefleyen Xiaomi, Redmi Buds 5 Pro kablosuz kulaklık modelinin lansmanına hazırlanıyor. 56 dolarlık bir satış fiyatına sahip olması beklenen model, 28 dolarlık düz(pro-olmayan) modele kıyasla çok daha gelişmiş özellikler sunuyor. Xiaomi'nin 29 Kasım'da gerçekleştireceği Redmi 10. yıl dönümü etkinliği ve K70 serisinin tanıtımıyla birlikte gerçekleştirmesi beklenen lansmanın sürprizlerle dolu olması bekleniyor.

Kar Beyazı, Obsidyen Siyahı ve Buz Porselen Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tanıtılan cihaz, oldukça geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanmayı hedefleyerek Xiaomi'nin kapsayıcı yaklaşımını yansıtıyor.

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Serinin düz modeli olan Redmi Buds 5; 46 db'lik aktif gürültü engelleme özelliği, 40 saatlik uzun süreli pil ömrü, Bluetooth 5.3 bağlantı desteği ve şık bir tasarımla piyasada yerini almıştı. Serinin yeni üyesi olan Redmi Buds 5 Pro'nun ise kaydedilen bu önemli özellikleri üst seviyeye taşıyarak kullanıcı deneyimini iyileştirmesi bekleniyor.

Peki, sizler bu cihazla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce sunulması beklenen özellikler, uygun satış fiyatına rağmen tatmin edici olabilecek mi? Görüşlerinizi ve öngörülerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.