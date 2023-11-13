Xiaomi'nin POCO X6 Pro Modeli Redmi Note 13 Pro'nun Yeniden Markalanmış Sürümü Olacak

Xiaomi, POCO X6 Pro modeliyle ilgili yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Akıllı telefonun, Redmi Note 13 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olması bekleniyor.

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde geçtiğimiz aylarda tanıtılan POCO X5 ailesinin devam modelleri üzerinde çalışmalar başladı. Peki akıllı telefonlar neler sunacak? Kısa süre önce seriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

POCO X6 5G için Redmi Note 13 Pro iddiası

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Kacper Skrzypek yaklaşan POCO X6 Pro modeliyle ilgili yeni ayrıntıları gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon, geçen aylarda tanıtılan Redmi Note 13 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacak.

Bilindiği üzere Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu, mevcut bir telefonun isminin ve tasarımının değiştirilerek aynı özelliklerle satışa çıkarılması anlamına geliyor. Eğer bu iddialar gerçeği yansıtıyorsa POCO X6 Pro'nun Redmi Note 13 Pro ile benzer teknik özelliklerle geleceğini söylemek mümkün.

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İşte geçtiğimiz aylarda tanıtılan Redmi Note 13 Pro modelinin teknik özellikleri:

ÖzellikAçıklama İşlemciMediaTek Dimensity 6080RAM12 GBDepolama256 GBEkran6.6 inç OLED, FHD+ çözünürlükYenileme Hızı120 HzParlaklık1.000 nitAna Kamera100 MPÖn Kamera16 MPBatarya5.000 mAhHızlı Şarj DesteğiVar (33 W)İşletim SistemiAndroid 13

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.