Xiaomi'nin POCO X6 Ailesi İçin Geri Sayım Başladı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle dikkat çekeceği POCO X6 ailesi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Serinin standart modeli olan POCO X6 5G, IMDA veri tabanında görüldü. Telefonun bağlantı özellikleri ve tanıtım etkinliği hakkında bilgiler paylaşıldı.

Xiaomi'nin çok yakında tanıtmaya hazırlandığı POCO X6 ailesi için geri sayım artık başladı. Uygun fiyatlı olmalarının yanı sıra teknik özellikleriyle ve tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekmesi beklenen telefonlar hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Son ortaya çıkan bir rapor serinin standart modeliyle ilgili ayrıntıları gözler önüne seriyor.

POCO X6 5G IMDA veri tabanında ortaya çıktı

Yaklaşan POCO X6 5G 23122PCD1G model numarasıyla IMDA veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun 5G, Bluetooth, Wi-Fi ve NFC gibi bağlantı özelliklerine sahip olacağını doğrularken, tanıtım etkinliğinin de çok yakında yapılacağının sinyallerini verdi.

Geçmiş sızıntılara göre POCO X6 modeli geçtiğimiz aylarda tanıtılan Redmi Note 13 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacak. Bilindiği üzere Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu, mevcut bir telefonun isminin ve tasarımının tamamen değiştirilerek aynı özelliklerle farklı pazarlarda satışa çıkarılması anlamına geliyor. Eğer bu iddialar gerçeği yansıtıyorsa POCO X6 Pro'nun Redmi Note 13 Pro ile benzer teknik özelliklerle geleceğini söylemek mümkün.

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İşte geçtiğimiz aylarda tanıtılan Redmi Note 13 Pro modelinin teknik özellikleri:

ÖzellikAçıklama İşlemciMediaTek Dimensity 6080RAM12 GBDepolama256 GBEkran6.6 inç OLED, FHD+ çözünürlükYenileme Hızı120 HzParlaklık1.000 nitAna Kamera100 MPÖn Kamera16 MPBatarya5.000 mAhHızlı Şarj DesteğiVar (33 W)İşletim SistemiAndroid 13

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.