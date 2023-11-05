Xiaomi'nin İlk Elektrikli Sedanı Casus Fotoğraflarla Ortaya Çıktı

Xiaomi teknolojik hakimiyetini çeşitlendirdikçe, elektrikli araç dünyasına ilk atılımı da şekillenmeye başlıyor. Yeni ortaya çıkan casus fotoğraflar, otomobil tutkunlarına ve teknoloji meraklılarına Xiaomi'nin ilk elektrikli sedan modeline dair ilk bakışları sunuyor. Bu yüzden merakla beklenen otomobilin casus fotoğrafları büyük bir ilgiyle karşılandı.

Xiaomi elektrikli sedanı casus fotoğrafçıların hedefinde

Çin sosyal medya platformu Xiaohongshu'dan alınan bu görüntüler, stratejik kamuflajına ve eksik bileşenlerine rağmen modern tasarım ipuçlarıyla zengin bir elektrikli sedanı gösteriyor. Şimdiye kadar gizlilik perdeleriyle örtülen aracın çekilen görüntüleri, zarif bir giriş çıkış için çerçevesiz kapıları ve gelişmişliğin aerodinamik verimlilikle birleştiğini düşündüren gizli kapı kollarını gözler önüne seriyor.

Dikkate değer bir özellik, şarj portunun aracın arkasına yerleştirilmesi. Bu karar, muhtemelen pratik tasarım hususları ve kullanıcı rahatlığı nedeniyle alınan bir karar. Kapı hoparlöründe belirgin olan Xiaomi logosu da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Xiaomi'nin otomotiv tutkusu 30 Mart 2021'de, akıllı telefon devinin otomotiv girişiminin ilk aşamasına 10 milyar RMB (yaklaşık 1,28 milyar Euro) tutarında devasa bir yatırım yaptığını açıklamasıyla resmi olarak kamuoyuna açıklandı. Önümüzdeki on yılda toplam 9 milyar Euro tutarında bir yatırım yapılması öngörülüyor ve bu da Xiaomi'nin otomotiv hedeflerine ciddi bağlılığının sinyalini veriyor.

Xiaomi Motors geliyor! Logosu böyle mi olacak?

Xiaomi'nin otomotiv endüstrisi planı Pekin'de önemli bir üretim tesisi kurmayı hedefliyor. Planlar, Yizhuang'da, iki aşamalı geliştirmelerin her birinde 150.000 olmak üzere yılda 300.000 kadar iddalı bir sayıyla araç üretecek şekilde tasarlanmış bir üretim tesisi ile birlikte satış ve araştırma ve geliştirmeyi (Ar-Ge) kapsayan çok işlevli bir genel merkez inşa etmeyi içeriyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan onay almasıyla birlikte eylül ayındaki raporlar, Xiaomi'nin elektrikli aracının deneme üretim aşamasına girdiğini ve haftada yaklaşık 50 prototip birimi üreterek ciddi bir artışa işaret ettiğini ileri sürdü. Bu denli hız kazanmış ve gözünü karartmış Xiaomi'nin ilk elektrikli aracını ne zaman görücüye çıkaracağı ise hala merak konusu.

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